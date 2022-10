El actor y presentador venezolano Ernesto Calzadilla, quien es recordado por novelas como ‘La hipocondriaca’, ‘Amor en custodia’ y ‘Las santísimas’, y por ser el presentador durante ocho temporadas del concurso de talentos vocales ‘Yo me llamo’, hizo varias publicaciones en sus redes sociales, mostrando su aspecto físico en la actualidad.

Se puede ver una clara diferencia a como era recordado es sus apariciones en producciones en el pasado, en el que lucía un cuerpo tonificado y ejercitado, pues en la actualidad el actor venezolano luce mucho más delgado, dejando a la interpretación su estado de salud.

Las teorías de los internautas



Calzadilla, de 48 años, tuvo una relación con la actriz argentina Lorena Meritano, quien es recordada por su papel de ‘Dinora Rosales’ en la popular novela ‘Pasión de gavilanes’, no obstante, ambos se habían separado por varias crisis matrimoniales, en las que se incluyeron infidelidades.

(Le puede interesar: Lo que puede y lo que no puede hacer la mujer con las uñas más largas del mundo).

“Me fui a París nueve días enamoradísima de él. Vengo para un estreno. Dos días antes de ese estreno, me enteré que él tenía otra. Casi me muero, casi me muero. Eso fue en noviembre de 2013. Me enteré de la forma más espantosa: por internet”. confesó la actriz en el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión.

Sin embargo, lo que definitivamente rompió su unión nupcial fue el tratamiento contra el cáncer al que Meritano se tuvo que someter. La actriz argentina trajo al recuerdo que luego de empezar su procedimiento en Colombia, en compañía de Calzadilla, ella decidió continuarlo en su natal Argentina.

(Además: Joven rompe en llanto y pide que la mantengan: 'No nací para trabajar').

Fue en el aeropuerto donde Ernesto le manifestó que ya no deseaba estar junto con ella, lo que le cayó como un balde de agua fría a la actriz argentina y a la prensa rosa en ese entonces.

Es por su abrupta separación de Meritano que muchos internautas creen que el estado de salud y aspecto físico actual del actor venezolano se debe al karma, luego de haber dejado sola a su exesposa en ese momento complicado de su vida.

(Además: El escolta de Shakira que dicen que 'está más bello que Piqué').

En las redes sociales aseguran que lo que está pasando con el aspecto físico de Calzadilla es el karma. “¿Será que tiene algo del pasado pendiente? Un karma decía mi abuela... echen memoria”, dice uno de los comentarios.

No obstante, hay otros que simplemente creen que se está preparando para un nuevo papel de una futura producción. Sin embargo, todo es especulación, por lo que el actor es quien tiene la última palabra al respecto.

Más noticias

Joven revela cuánto consiguió ahorrando 500 pesos diarios durante 4 años

Modelo 'fitness' denunció que fue expulsada de su gimnasio por ser muy atractiva

Sara Corrales respondió a críticas de haberse 'olvidado' de Colombia

‘Epa Colombia’ confesó que tendría relaciones sexuales con Yeferson Cossio

Murió Franca Fendi, heredera de la histórica casa de moda

Tendencias EL TIEMPO