La periodista Érika Zapata se ha caracterizado por sus momentos únicos y su forma particular a la hora de realizar sus notas para el informativo en donde labora, logrando recordación y cariño de parte de la audiencia.



Reportajes como los que realizó en el 2022 en el Terminal de Transportes de Medellín, en donde expresó: “hay gran afluencia de personas, ‘mero gentío’, unos estirando la trompa, ya se les agrió el aguinaldo”, son los que han permitido que Zapata sea una de las reporteras más conocidas del medio.

De día o de noche, siempre será una bendición trabajar para la gente. pic.twitter.com/83Scx0xIUd — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 3, 2023

En la emisión de este miércoles en ‘Noticias Caracol’, Zapata se encontraba reportando desde la ciudad de Medellín, en donde mencionó a una pareja paisa que intenta salvar vidas de mujeres campesinas mediante el maquillaje y llamó la atención de los televidentes al decir: “A veces uno se siente horrible” y “Uno no sabe cómo utilizar la base ni la pestañina”.



Esta no es la primera vez que la periodista se refiere a su aspecto físico. En una reciente publicación, Zapata compartió una foto con un colega, en donde mencionaba que él era su novio. Algunas mujeres hicieron comentarios hirientes sobre su aspecto a lo que ella respondió en Twitter diciendo que las mismas mujeres son las que promueven la superficialidad.



Érika ha manifestado en varias ocasiones que ha sido víctima de 'bullying' por su aspecto físico y que por esta razón, además de dedicarse al estudio en su momento y ahora al trabajo, no ha tenido pareja sentimental.



En el programa 'Sábados Felices' expresó que no le ha llegado su ‘príncipe azul’: “sí, han aparecido hombres por allí, pero me preguntan ¿tú cuánto ganas? y cosas así, por interés, para ‘ordeñarlo’ a uno”, enfatizó Zapata.



A pesar de la constante discriminación en el pasado, manifiesta que hoy en día es una mujer muy querida por la gente y que gracias a eso pudo salir adelante.

El maquillaje de la autoestima

Margarita y Mauricio Rivera, una pareja de esposos intenta salvar vidas por medio del maquillaje. Estos paisas recorren municipios alejados de Antioquia, especialmente sectores vulnerables para devolverle la autoestima a las mujeres, demostrándoles que con unos retoques vale la pena vivir.



Las principales beneficiarias de esta iniciativa son mujeres campesinas, que según la pareja, les enseñan algunos trucos para que en próximas oportunidades como fiestas familiares o para el día a día los sigan aplicando para verse mejor.



La pareja está devolviéndole la esperanza a mujeres que se sentían ‘feas’, según lo declaran ellas mismas, porque les están enseñando cómo utilizar cada uno de los elementos que hacen parte del maquillaje como el rubor, la pestañina, el labial y el corrector de imperfecciones.

Con rubor, pestañina y base estas mujeres han recuperado el amor propio. Foto: iStock

“Esto lo hacemos para que con maquillaje se vean lindas, pero que sin maquillaje se vean aún más lindas y hermosas", manifiesta Margarita.



Por su parte, Mauricio expresa que “el maquillaje tiene una magia que no tiene nada en la vida y si lo combinamos con el autoestima, ayudamos a motivar a que las mujeres salgan de la depresión, que las mujeres se sientan hermosas”.



Según una de las beneficiarias, esto les ha ayudado a creer en ellas mismas y muchas de ellas están replicando este modelo en otras mujeres que lo necesitan. También, han podido emprender y manifiestan que su vida cambió gracias al maquillaje.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

