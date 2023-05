Si hay algo que caracteriza a Érika Zapata, eso es su autenticidad. La periodista, quien vive en el corregimiento de Santa Elena, al oriente de Medellín, ha adquirido reconocimiento por su particular forma de presentar las noticias y dirigirse a la audiencia.

“Las personas parecían pollos en un galpón”, “Hay gran afluencia de personas, mero gentío”, “Unas personas desesperadas por esperar y otras estirando trompa”, son algunos de los dichos que catapultaron a la reportera a la fama en redes sociales.

La visibilidad que ha obtenido Zapata por cuenta de su trabajo en ‘Noticias Caracol’ la ha hecho blanco de elogios por parte de algunos televidentes. Sin embargo, la periodista no ha estado exenta de las críticas ni alejada de los comentarios destructivos en redes sociales.



Bien sea por su voz, sus expresiones coloquiales -como ella les llama- o su aspecto físico, Zapata se encuentra constantemente en el ojo del huracán de la audiencia. Recientemente, decidió responder a quienes se burlan de su apariencia, con la misma tenacidad y personalidad arrolladora que muestra ante las cámaras.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me hicieron sentir re mal”, escribió Érika el pasado 14 de mayo en su cuenta de Twitter.

Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 15, 2023

Como respuesta, recibió una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes exaltaron su labor como periodista, al igual que su autenticidad a la hora de hablar y vestir. Originalidad, sencillez y humildad fueron solo algunos de los adjetivos que usaron para describirla.



“Erika, eres una gran periodista y los paisas te queremos y te admiramos. Nos encanta tu sencillez y el plus con el que transmites las noticias de Antioquia”, le hizo saber un usuario. Otra escribió: “Cuántos no quisieran ser tú. Has superado todos tus retos y estás ahí por todos tus méritos”.

Érika Zapata, una historia de resiliencia

En diálogo con EL TIEMPO, Zapata confesó que, desde que era una niña, sufrió de bullying en la escuela rural porque su familia no contaba con muchos recursos económicos. Una vez ingresó a la universidad, respaldada por el presupuesto participativo de la ciudad, comenzaron de nuevo las burlas.



“Al mes, yo quise salirme de la universidad, quise renunciar llorando porque me hicieron mucho bullying. Le dije a mi papá que iba a renunciar y que no iba a seguir estudiando porque no era capaz”, señaló Zapata en su momento.



Y añadió: “Me puse un escudo y me aguanté a que me trataran como les diera la gana. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que yo era inteligente y que tenía conocimiento más allá de que tuviera dos pantalones y no me los cambiara porque no tenía más ropa”.

Érika Zapata, la reportera que se volvió tendencia por su particular forma de presentar las noticias. Foto: Cortesía Érika Zapata

Anteponiéndose a las críticas por su forma de vestir y de expresarse por parte de sus compañeros, Érika logró culminar sus estudios, hacer sus prácticas e incursionar en el mundo laboral, en el que también fue señalada por su estilo periodístico y su aspecto físico.



Aún hoy en día, después de años de haber debutado en la televisión nacional, parece ser que la reportera continúa recibiendo algunas muestras de rechazo por parte de la audiencia. Sin embargo, su sello personal sigue estando en todas y cada una de las emisiones en las que aparece.



Aunque la reportera ha tenido éxito en su vida profesional, no es lo mismo en la esfera amorosa.



En varias oportunidades ha dejado al descubierto que nunca ha estado en una relación sentimental y que, en consecuencia, tampoco ha sostenido relaciones íntimas con nadie. Los principales obstáculos con los que se ha encontrado son el interés económico por parte de sus pretendientes y el hecho de que busquen cambiarla.

