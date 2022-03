Érika Zapata, periodista antioqueña, ha tenido una gran acogida entre los televidentes, por su voz ronca y su forma directa de hablar. En especial, por su espontaneidad frente a la cámara cuando está reportando para televisión.



En la noche del 6 de marzo publicó una foto de su carro, un Mazda de segunda que había comprado apenas tres meses atrás, en diciembre. En su publicación no aclara cuándo se presentó el accidente que destrozó su carro.

Zapata aprovechó su cuenta de Twitter, en la cual tiene más de 47 mil seguidores, para compartir una foto del auto. En la imagen se puede apreciar que la parte delantera quedó con un daño severo, por lo cual no puede manejarlo ya.



En la publicación, la reportera de ‘Noticias Caracol’ escribió con tristeza : “Y me chocaron el Mazda”.



(Le puede interesar: Yanfry, el niño influenciador, está hospitalizado).



La comunicadora no ha expresado si en el choque ella fue lesionada de alguna manera. Sin embargo, se asume que está a salvo porque pudo hacer la publicación mostrando el estado de su carro.

Y me chocaron el Mazda. 🤢🤢🤢😔😔😔 pic.twitter.com/syyiPfSJgR — Érika Zapata (@ericayasmin4) March 6, 2022

Apoyo de sus seguidores

La mayoría de las respuestas que Zapata ha recibido en la publicación han sido personas preguntándose por la salud de la antioqueña. Además muchos se preguntan cómo fue el accidente en el que quedó casi destrozado su carro.



(Siga leyendo: De ladrón a víctima: estafador de Tinder cayó en trampa de su propio juego).



“Pero no les pasó nada grave, eso es lo que importa, el carro, pues nada, se arregla de nuevo”, escribió uno de sus seguidores.



Hasta el momento, Érika Zapata no ha escrito nada más respecto al choque.

Más noticias

Esto fue lo que J Balvin y Residente le respondieron a La Liendra

Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, expresa su apoyo al reguetonero

Leonardo Favio de 'Yo me llamo': críticas por su eliminación

Así me fue hablando de la despenalización del aborto con mi mamá

Tendencias EL TIEMPO.