El amor no ha sido su fuerte. Así lo indicó la periodista colombiana Érika Zapata en entrevista. En dicha ocasión, la comunicadora destacó que no le ha ido bien con los hombres y que, por ello, a sus 27 años, se encuentra soltera.

En el programa ‘Como amaneció Bogotá’ de la emisora colombiana ‘Tropicana’, Zapata habló de varios aspectos de su vida, resaltando especialmente la parte sentimental, en la que aseguró que está bien y estable, pero que no se encuentra en una relación amorosa por ahora.



Según dijo en la entrevista, la periodista de ‘Caracol Televisión’ tuvo una mala experiencia en el amor cuando era una adolescente, por lo que sus sentimientos quedaron marcados por la decepción.



Uno de los periodistas que integran la mesa de trabajo le preguntó a la reportera antioqueña que si actualmente se encontraba casada. Su respuesta, muy peculiar, fue la siguiente: “Estoy llevada del verraco en eso”.



Aunque tiene varios pretendientes cuando transmiten el programa ‘La Finca de Hoy’, aseguró que no le ha llegado “una pinta bacana”.

“Tal vez tengo varios pretendientes cuando vamos a las fincas, como yo hago el programa que se llama la ‘Finca de Hoy’, pero no me ha salido así una pinta bacana. Yo no apoyo el talento local, me gusta así, por ejemplo, el que hace la película 365 Días”, resaltó en la entrevista.



Según quiso decir en su explicación, a esta comunicadora le gustan los hombres como el actor italiano Michael Morrone, de la zaga ‘365 días’.

Una decepción amorosa marcada por la decepción

Un amor de colegio, un amor adolescente que, aunque siempre se cree que podrá vivirse como el de los cuentos de hadas, lo cierto es que para Zapata fue toda una pesadilla. A sus 15 años, la periodista tomó la decisión de declarársele al joven que tanto le gustaba, así que le escribió una carta de amor. Pese a haber demostrado todos sus sentimientos hacia él, la respuesta de su amado no fue correspondida.



“Cuando yo le entregué la carta, la quemó en frente mío y, además, se besó con otra joven”, contó la antioqueña.



Si bien no ha sido favorecida con las relaciones, Zapata no descarta la posibilidad de encontrar el amor y ser feliz, como lo ha querido ser al lado de alguien. Según destacó, busca que el físico haga complemento con los sentimientos.

“Lo primero es que sea charro, que sea gracioso, lo que pasa es que muchas veces no sé, si un hombre pudiera aceptar sea tan empalagosa, sacarles el chiste a todas las situaciones. Lo segundo es que sea una buena persona, que no sea creído. Por otro lado, me gustan los hombres con un atractivo único, que tengan un físico atlético”, concluyó la reportera en dicha entrevista.

