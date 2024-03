Érika Zapata, de Noticias Caracol, recibió elogio en vivo: 'Me muero por usted'

Mientras se encontraba realizando un reportaje desde el terminal de transportes de Medellín, Érika Zapata fue sorprendida por una admiradora quien no dudó en elogiarla en vivo.

Mientras se encontraba informando sobre el plan éxodo del puente de San José, la periodista de Noticias Caracol buscó a varias personas para preguntarles cómo estaba la salida de la capital de Antioquia.

En medio de su reportaje, una seguidora llamada Mary, no dudo en 'echarle flores' a Érika, quien se ha ganado el corazón de muchos colombianos gracias a su gran carisma.

"Ojalá todos los premios de Antioquia se los den a usted. Me encanta, yo me muero por usted, es la mejor periodista del mundo, yo soy 'Ay no salió Érika', me dicen cuando esté", inició el discurso la mujer.

En medio del directo, aprovechó y dijo lo que más le gustaba de los reportajes de Zapata: "Es que usted es muy original, muy espontánea, usted dice las noticias como son, con la naturalidad del mundo y como ocurren las cosas, la felicito, Dios la bendiga. Ojalá todos los premios del mundo se los den a usted, o si no me dice que yo voto por usted".

Hoy viví este hermoso momento en un directo mientras hablaba de viajeros en Semana Santa. Gracias a la gente por creer en mí. pic.twitter.com/7g5vqEL0gs — Érika Zapata (@ericayasmin4) March 23, 2024

Tras la lluvia de elogios, Érika Zapata solo pudo decrle a esta mujer: "Muchas gracias", y continuar con su reportaje. Al finalizar, su compañero en el set, Pablo Arango, también aprovechó para lanzarle un elogio.

"Felicitaciones, porque veo que mucha gente le expresa cariño, la quieren mucho en Antioquia. Así que nosotros por supuesto nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar con usted", dijo el presentador desde Bogotá.

Luego de compartir el momento en las redes sociales, la periodista recibió más elogios por parte de sus seguidores: "Ella dijo lo que muchos pensamos", "El Simón Bolivar se acerca para mi periodista preferida", "Yo tuve la fortuna de conocerla personalmente y hasta foto me tome", fueron algunos de los comentarios.

