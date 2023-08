A sus 14 años, Eric Kilburn ha tenido que enfrentar varias dificultades debido a que mide más de 2 metros de altura. Por esta razón, su madre, Rebecca Kilburn, ha tenido que solicitar ayuda para encontrarle ropa, en especial zapatillas, pues la talla 59 europea le queda pequeña.



Este joven vive en Ortonville, Michigan, Estados Unidos, y a medida que fue creciendo tuvo que experimentar dolorosos callos, ampollas y uñas encarnadas por su calzado. Incluso, esto le provocó que sus uñas no volvieran a crecer en sus dedos gordos.

El no tener un buen calzado también le ha provocado lesiones, pues en otoño del año pasado, mientras jugaba en el equipo de fútbol americano universitario, se torció el tobillo, lo que podría haberse evitado con el uso de zapatillas deportivas adecuadas.

Su madre ha solicitado ayuda



La madre de Eric, Rebecca Kilbur, en redes sociales pidió colaboración para encontrar zapatos de su talla, pues el tamaño promedio de zapatos de los hombres estadounidenses es una 41.



(No deje de leer: ¿Quién es Dany Cardona, el protegido de Paola Jara y Jessi Uribe?).



"A los 14, todavía está creciendo. La mayoría de los niños tan grandes y altos a esta edad tienen un trastorno endocrino y él no. No posee problemas de salud con un crecimiento exponencial", le comentó Rebecca Kilburn a ‘Home Town Life’.



Al mismo medio, le contaron que el estudiante de primer año de Goodrich High School tuvo que utilizar sandalias tipo crocs durante dos años, incluso cuando estaban en invierno porque no había otras opciones disponibles para él.

Eric ha tenido que comprar zapatos ortopédicos personalizados que tienen un valor de 1.500 dólares, pero estos le quedan pequeños rápidamente.



"Es frustrante como su madre y no poder encontrar zapatos, que es una necesidad tan básica. No puedo encontrar zapatos para mi hijo adolescente. ¿Qué puedo hacer cuando le crezcan los pies?", comentó su madre.



Según el medio ‘Home Town Life’, un representante de Nike le comentó la señora Kilburn que la única forma en la que la compañía le podría fabricar zapatos para su hijo es si se convierte en un atleta profesional.

Goodrich 2027 OL Eric Kilburn has gone viral in recent weeks due to his size 23-24 shoe.



He's 6'10 as an 8th grader.



Unknown photo source: pic.twitter.com/cBAoaoZU0a — The D Zone (@TheD_Zone) March 29, 2023

Por esa razón, Eric sueña con jugar en la NFL, pero eso sería imposible de lograr si no consigue zapatos para practicar. Su historia se ha vuelto viral y la marca alemana Puma y la estadounidense Under Armour, le prometieron diseñar zapatillas especiales. A esta causa también se ha unido la firma Cat Shoes para enviarle botas y la empresa italiana Mauri, quienes le fabricaran zapatos para vestir o para ocasiones formales.



(No deje de leer: ¿Quién es Wendy Guevara, ganadora de 'La casa de los famosos'? Esta es su historia).

¿Cuál es su condición de salud?



El podólogo experto en Biomecánica, Alberto Martínez Oller le ha comentado al ‘Mundo.es’ que “el deporte que ha escogido es donde se va a encontrar más a gusto, porque lo van a valorar muchísimo, pero, a nivel corporal, le va a pasar factura”, aseguró.



Asimismo, explicó: “Estamos ante un ejemplo de una patología que se conoce como acromegalia o gigantismo. Hay casos en los que una persona con este tipo de condición puede llegar a acabar calzando entre un 60 y un 70 de pie. Y eso implica tener que recurrir a zapatos a medida. De hecho, prácticamente todo a medida. Y, más allá de los problemas estéticos de ropa y calzado, su vida no va a ser fácil”.

Estas alteraciones en la estatura suelen estar asociadas con la reducción de la esperanza de vida, pues “los problemas más graves que pueden llegar a tener tienen que ver con el corazón. Además, la circulación en un cartílago como el de la rodilla puede verse comprometida y pueden aparecer artrosis prematuras. También pueden padecer deformaciones en los huesos y verse afectados por debilidad muscular. No podemos confundir volumen con masa muscular. Es posible que lo que tenga sea más cantidad de grasa que de músculo, con lo que la situación se complica aún más”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Estas son las diez marcas de cervezas más valiosas del mundo de este 2023

'Quería darme besos': actriz expuso que Juan Pablo Raba la acosó durante grabación

Andy Rivera vuelve a las redes sociales para darle un gran mensaje a sus fans