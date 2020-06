El exfutbolista francés que ahora triunfa como actor

Para su desgracia, el primer recuerdo cuando de Eric Cantona futbolista se habla es la patada a lo ‘kung-fu’ que le dio a un espectador del Crystal Palace que lo estaba insultando desde la primera fila de la grada de Selhurst Park, estadio que visitaba el equipo del francés, el Manchester United.



Aquello fue hace 25 años, el 25 de enero de 1995, una fecha nefasta en la vida de Eric Cantona, un futbolista que durante su carrera deportiva tuvo que reinventarse en varias ocasiones, dueño de un carácter indomable que le impidió conseguir más triunfos con el balón. “No me gusta hablar de eso. Cometí un error y merecí ser castigado por ello”, ha explicado repetidas veces.

A pesar de ello, Cantona (Marsella, 1966), que fue suspendido nueve meses por aquella acción en el estadio del Crystal Palace, guarda un buen lugar en la historia del fútbol y especialmente en la del Manchester United, cuyos aficionados lo eligieron en 2001 como el mejor futbolista de este club en el siglo XX.



Con los 'reds', Cantona marcó 64 goles en 143 partidos y ganó cuatro ligas ingleses, a las que añade la que consiguió con anterioridad con el Leed United. Además de estos dos equipos, el francés defendió los colores del Auxerre, Martigues, Olympique de Marsella, Girondins de Burdeos, Montpellier y Nimes, y en 45 ocasiones, los de la selección francesa, aunque solo disputó una de las grandes citas, la Eurocopa de 1992, no así los mundiales de 1990 y 1994.



“Cuando era un niño tenía un sueño, que era el de jugar con los mejores y en los mejores equipos. Ese sueño lo cumplí. Pero no lo echo de menos. El fútbol es muy pasional, es como una droga. Y yo tuve suerte, porque la transición hacia otro tipo de vida es dura para mucha gente”, reconoció el francés poco después de su retirada en 1997.



“Cuando se acabó el fútbol, perdí la pasión. Tuve la suerte de poder hacer otras cosas. Es importante hacer muchas cosas y ser libre”, manifestó entonces Cantona.



El actor

Esas “cosas” de las que hablaba Cantona fueron, entre otras, el cine, un medio en el que ya se había iniciado en su etapa como futbolista. En 1995 participó en el rodaje de 'La alegría está en el campo', un título que abrió su pasión cinematográfica y al que siguieron otras actuaciones en 'Elizabeth' (1998), 'La fortuna de vivir' (1999) u 'Outremangeur' (2003), donde conoció a su actual esposa, la actriz Rachida Brakni.

Luego de otros pequeños papeles, su gran oportunidad actoral le llegó de la mano del director Ken Loach, en 2009, al interpretarse a sí mismo en 'Looking for Eric', película que fue presentada en el Festival de Cannes.



Desde entonces, Cantona ha probado en distintos escenarios: fue director deportivo del Cosmos, seleccionador francés de fútbol playa, participó en varias representaciones teatrales y ha cultivado sus facetas de pintor y fotógrafo.



Ahora, con 54 años, recién cumplidos el 24 de mayo, Cantona sorprende con un nuevo trabajo como actor en 'Dérapages', ('Recursos inhumanos', en español), una aclamada serie de seis capítulos que emite Netflix y que ha llegado a ser número uno en Francia.



Adaptación de la novela 'Cadres noirs' (2010) de Pierre Lemaitre, en 'Dérapages', Cantona interpreta a Alain Delambre, un ciudadano de 57 años al que, después de haber trabajado 25 años como director de recursos humanos, la desesperación del paro le provoca un descontrol en su vida personal y familiar hasta que una oferta de trabajo vuelve a motivarlo cuando ya pensaba que era un desecho laboral.



“Es una historia diferente a la mía”, explica Cantona al medio 'Télé-Loisirs'. “Tienes que poner un poco de ti mismo en ello, tienes que interpretar a través de tu propia experiencia”.



“Con 'Dérapages' he dado un giro en mi carrera. Por primera vez interpreto un personaje de largo recorrido. Los consejos que he recibido de Ziad Doueiri –el director– me servirán para el futuro”. Un futuro que pasa por la interpretación después de haber sido un grande del fútbol.



JUAN A. MEDINA

EFE Reportajes