Emiliano, un hombre que había hecho la transición de género para convertirse en mujer, vivió cinco años siendo Milena, hasta que decidió que no quería serlo más, debido a las presiones sociales.

En una entrevista para ‘Infobae’, el argentino de 24 años contó cómo ha tenido que atravesar su ‘destransición’ de género, un proceso que hacen las personas trans para volver a su género de nacimiento.

Nacido en Mar del Plata, Argentina, Emiliano sabía desde el principio que su vida estaba llena de contrastes, pues le encantaba jugar con muñecas y vestirse de rosa, pero también divertirse con carros a control remoto y consolas de videojuegos.

A los 14 años se declaró bisexual ante su familia, sin embargo, a los 17 descubrió que en realidad no le gustaban las niñas, por lo que reveló que era gay.



Su orientación sexual, es decir su atracción por una persona, ya estaba definida, no obstante, su identidad de género, la manera en la que él se veía a sí mismo, aún parecía ser un misterio.

Dio inicio a su camino en el mundo drag luego de haberse vestido de mujer en una fiesta de disfraces. Su montaje le gustó tanto que lo apodó Milena. Le puso tacones, brillos y ropa ajustada, encontrando en ella un refugio que le hacía incrementar su confianza y amor propio.

El movimiento Drag ha venido en auge en los últimos años. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

“Milena empezó siendo un personaje pero enseguida encontré un empoderamiento que no había sentido nunca antes. Me sentía fuerte, poderosa, yo no me quería tanto como varón pero cuando me transformaba en Milena me amaba”, dijo Emiliano para el medio citado con anterioridad.

El nacimiento de ella

Para 2016, Emiliano decidió juntar toda su ropa asociada culturalmente con el género masculino y empezar su camino hacia la transición, un proceso en el que pretendía cambiar su presentación para que concordara con cómo se sentía en su interior.



Se implantó prótesis para tener senos, se colocó extensiones, se rellenó los labios con ácido hialurónico, usó ropa interior que le ajustaba sus genitales y cambió el género en sus documentos de identidad. Así, finalmente, nació Milena.

Milena fue el nombre con el que era llamado Emiliano. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Para poder costear sus intervenciones quirúrgicas, Milena decidió ser ‘escort’. Tener relaciones sexuales con hombres heterosexuales a cambio de dinero le ayudó a reunir para un apartamento y el coste de conservar su estilo de vida siendo mujer.



“Esa es la forma en la que un hombre hetero puede tener sexo con una chica trans. Pagando se asegura de que no va a volver a llamarlo, que no va a haber ningún lazo sentimental”, aseguró.

¿De nuevo él mismo?

Tras cinco años de ser mujer, Emiliano empezó a notar que tal vez “nunca sería suficiente”, que por más procedimientos estéticos que se realizara la seguirían tratando como un hombre a donde fuera.



De repente, estrujar sus genitales todo el tiempo, inyectarse y caminar en tacones no parecía ser una realidad que pudiera sostener por muchos más tiempo, por lo que tomó la decisión, muy a su pesar, de empezar la ‘destransición’ de género.

Según Emiliano, muchas personas de la comunidad prefieren reprimirse a seguir siendo discriminadas. Foto: iStock

“Lloré mucho porque lo di todo pero no fue suficiente: nunca me dejaban de tratar mal, nunca me dejaban de tratar como varón cuando entraba a un negocio. Fue muy frustrante darme cuenta de que aunque me pusiera la cara de Angelina Jolie tampoco iba a alcanzar”, dijo.



Y aunque habían muchos miedos de por medio, lentamente Emiliano volvió a ser él, un hombre de 24 años que ha atravesado toda una historia para descubrirse a sí mismo.

