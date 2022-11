Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darles un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.

Todo comenzó de una manera muy moderna: nos conocimos por Tinder, hicimos match y decidimos salir a pesar de que ninguno de los dos quería una relación seria. Yo accedí a acercarme a él por seguir una corazonada y porque fue lo que me aconsejó una amiga ‘cupido’. No importan las razones, lo relevante es que hicimos clic de inmediato. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, a pesar de todo.

Durante gran parte de los últimos cinco años fui la mujer más feliz del mundo, no creía posible que un hombre fuera capaz de brindar tanto amor y tanto respeto. Olvidé por completo lo que era sentir celos y lo que era experimentar el dolor de una infidelidad. Compartimos muchas experiencias, siendo viajar nuestra actividad favorita. Visitamos muchos hermosos lugares en Colombia, vivimos muchas nuevas experiencias y nuestro amor crecía a medida que lo hacían los kilómetros recorridos juntos. No deseaba conocer a nadie más. Con él lo tenía todo.

Nuestras familias y amigos se llevaban muy bien. Nuestros planes también estaban muy ligados. Yo era una profesional amante del estudio y él era un creador de negocios inigualable. Así, comenzamos a vivir juntos, trazamos un proyecto de vida compartido e, incluso, comenzamos a pensar en ser padres. También iniciamos un negocio juntos. Todo era perfecto, hasta que un día no lo fue. No sabía que en meses acabaría con todo lo que había construido durante años.

‘Me volví violenta y no sabía por qué’

Lo primero que recuerdo son los pensamientos suicidas, quería que mi vida acabara y no sabía la razón. Comenzamos a discutir, y luego a pelear, más y más. Él se preocupaba porque yo me autolesionaba. Comencé a presentar cuadros de ira incontrolable, tiraba las cosas a mi alrededor, gritaba con enojo y me volví violenta. Empecé a notar que esta situación se presentaba siempre pocos días antes y durante el periodo. Esto comenzó a suceder cuando dejé de planificar. Buscamos ayuda psicológica y él estuvo ahí conmigo durante el proceso. Me trataron por síntomas de depresión, pero no funcionó.

Yo sentía que era como un demonio que se apoderaba de mí.

Decidimos que cada quien debía buscar su propio trabajo y cerramos el negocio en común, pensábamos que el problema podía radicar en no tener nuestros propios espacios. El asunto se solucionó parcialmente y pasamos varios meses normales, pero la dicha no duró mucho. De nuevo aparecieron los ataques, solo que ahora eran más fuertes y llegué a golpearlo en dos ocasiones.

Esto se nos estaba saliendo de las manos FACEBOOK

Yo sentía que era como un demonio que se apoderaba de mí y tiraba todo a mi alrededor, golpeaba las cosas durante horas, amenazaba con hacerme daño, con hacerle daño a él y al final lo cumplía. Todo terminó cuando, en medio de un episodio, él me devolvió el golpe. Recuerdo que lloró y nos pidió perdón a Dios y a mí. Ahí entendió que esto se nos estaba saliendo de las manos y, cuando la situación se calmó, hizo lo que debía hacer. Terminó con nuestra relación.

‘Encontré una cura, pero no recuperé el amor’

Esperó a que yo me fuera para tomar sus cosas e irse. Vació el armario y se marchó sin decir adiós. Bloqueó todo acceso a llamadas y mensajes; despidiéndose de su hogar, de todo lo material que compartíamos y de la vida que habíamos construido. También, buscó ayuda profesional y decidió interponer una medida de alejamiento en una comisaría de familia, velando por su seguridad.

'Era el amor de mi vida, la relación se tornó violenta y no me le puedo acercar'

En medio de la desesperación que sentí al no tenerlo en mi vida, además de saber que no podía acercarme a él, volví a buscar ayuda médica y psicológica. Después de muchos exámenes, me diagnosticaron trastorno disfórico premenstrual. Ahí estaba la razón de mi ira, ese demonio tenía nombre propio y venía acompañado de un desorden hormonal que tenía cura. Solo bastaba con tomar una pastilla diaria para nivelar mis niveles de serotonina.



Aunque intenté comunicarme con él de muchas maneras, ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los maltratos habían dejado secuelas: él había perdido la confianza en mí y ahora me temía. En su mente, yo ya no era esa mujer que tanto admiraba.

Seguí con mi proceso acompañada por especialistas, mientras me carcomía la culpa de haber dañado el mejor de los amores, de haber destruido un hogar. Me preparé para mi nueva vida sin él y para aguantar los comentarios de mis allegados. Todos se preguntaban cómo era que habíamos durado cinco años de novios para empezar a convivir y terminar todo tan pronto. Incluso, yo misma me lo pregunto.



Esta es mi historia. Soy una mujer que sufre trastorno disfórico premenstrual y que está confundida porque encontró la cura, pero que no recuperó el amor que perdió a raíz de la enfermedad.

¿Tiene una historia de amor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos mararb@eltiempo.com y niccor@eltiempo.com y lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.

ANÓNIMO

Tendencias EL TIEMPO