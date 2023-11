'Doy la vida': el día que Camilo Cifuentes fue apuñalado por defender a su pareja

Camilo Cifuentes es un humorista, actor y, para sorpresa de muchos, médico, conocido por sus participaciones en múltiples shows y reality-shows transmitidos en televisión nacional, como: el ‘Festival Internacional del Humor’, tres temporadas de ‘Yo me llamo’, ‘Tu cara me suena’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, entre otros.



Sus seguidores más fieles sabrán que el comediante lleva casado 23 años con su esposa, Lupe Ximena Mondragón, quien además es su manager y la madre de su hija, Isabella Cifuentes.

La pareja parece ser adorada por sus seguidores, quienes aprovecharon el aniversario de matrimonio de Cifuentes y Mondragón para dejar mensajes con buenos deseos en su publicación de Instagram: “Qué lindos, felicidades, son un ejemplo total, los queremos mucho”, “Tu mayor éxito es tu familia y por eso te admiro profundamente” y “Felicitaciones: una pareja digna de admirar e imitar”.



Pues bien, el pasado 15 de noviembre, el comediante reveló en el programa de radio ‘Voz Populi’, de 'Blu Radio', una experiencia que cambió su vida: cuando estuvo a punto de ser asesinado para salvar a su esposa de unos delincuentes.



Cifuentes contó que el suceso ocurrió cuando él y su pareja aún eran novios. “Un día nos atracaron, a mí me encañonaron, nos llevaron a un potrero y a Lupe la iban a violar”, confesó, mientras los conductores del programa hacían chistes al respecto.



“Cuando yo vi que los dos tipos se la llevaron aparte, me enloquecí. Me agarré a puños con ellos, recibí dos puñaladas, y ese día entendí que era capaz de dar la vida por ella. Yo hubiera podido salir huyendo”, agregó el actor, ya con la atención completa de los conductores.



Finalmente, cerró la intervención con una nota sentimental, en la que explicó por qué ese suceso cambió su vida: “Yo doy la vida por ella, y por eso decidí que nos íbamos a casar”.

En las redes de 'Blu Radio', que compartió el clip, los usuarios respondieron enternecidos por la historia y por la valentía del humorista, pero algunos se quejaron por lo inapropiado de hacer chistes cuando Cifuentes hablaba de un tema serio como la violación.



