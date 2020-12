A niño, de 8 años, le pagarán más de $115 millones por jugar Fortnite

El Team 33 es un equipo de juegos electrónicos que está radicado en la ciudad de Hollywood, California (EE. UU.). Y participa en torneos de los videojuegos más populares del momento, como League of legends, Call of duty y, por supuesto, Fornite.



En las últimas semanas, el equipo avivó una fuerte polémica debido a que hizo una extraña contratación, pues fichó a Joseph Deen, un 'gamer' de apenas 8 años.

El pequeño '33 Gosu', como se le conoce a Joseph en el mundo de los videojuegos, recibió un bono de 33.000 dólares (poco más de 115 millones de pesos colombianos) de parte de su nuevo equipo para competir jugando Fortnite.



Este es un juego en línea que se lanzó en 2017 y se convirtió rápidamente en uno de los más populares del mundo. Para la primera mitad de 2020 ya contaba con más de 350 millones de usuarios registrados, según Epic Games, la empresa propietaria.



Joseph también se hizo merecedor de un equipo de 'gamer' de clase mundial, que costó cerca de 5.000 dólares (es decir, unos 17 millones de pesos).



A pesar de su edad, Joseph ha demostrado que juega bastante bien. Y, según contó en un comunicado de prensa compartido por su equipo, entrenó junto a los otros miembros del grupo durante mucho tiempo antes de ser contratado.

Ha demostrado una tenacidad y un compromiso increíbles con el equipo durante los últimos dos años y ha entrenado casi a diario con nosotros FACEBOOK

"Si bien muchos otros equipos no me tomaron en serio debido a mi corta edad, el Team 33 me examinó a través de los juegos de Fornite y me permitió entrenar y aprender con ellos a diario. No podría estar más feliz", dijo Joseph en el comunicado.



Por su parte, los empresarios que están detrás del conjunto han destacado su pasión por jugar.



"Ha demostrado una tenacidad y un compromiso increíbles con el equipo durante los últimos dos años y ha entrenado casi a diario con nosotros. Ahora, finalmente, todo ha dado sus frutos", dijo Tyler Gallagher, director ejecutivo de Regal Assets y uno de los fundadores del Team 33, con respecto a la contratación del niño.

En busca de nuevos talentos

El Team 33 también advirtió que está abierto a encontrar nuevos jugadores en todo el mundo. Sin embargo, escribió en su comunicado que esta búsqueda es "muy selectiva" e invita a quienes creen que tienen lo necesario para competir a ingresar a su página web (www.Team33.gg) e inscribirse.



En el formulario de inscripción preguntan por datos básicos como el país, el nombre, las cuentas de redes sociales y el correo electrónico.



Asimismo, se les pide a los aspirantes que consignen cuáles son los videojuegos en los que se sienten más preparados para competir.

Tendencias EL TIEMPO