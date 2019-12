Equipo le da 'permiso' a hincha para faltar al colegio e ir al estadio

Un suceso inusual se viralizó en redes sociales. Julien Perd, un estudiante aficionado del Angers, club de fútbol francés, de la Ligue 1 (primera división), escribió una publicación en Twitter solicitándole al equipo una ‘nota de permiso’ con la cual pudiera salir temprano de sus clases para asistir al estadio y ver uno de los partidos.



De manera inesperada, el Angers respondió a la publicación subiendo una imagen de la excusa solicitada con firmas oficiales del club.

Todo comenzó el pasado martes 3 de diciembre, en la víspera del encuentro que el Angers disputaría en su estadio, el Raymond Kopa, de la ciudad homónima del club, contra el Olympique de Marsella, por la jornada 16 de la Ligue 1.

Perd escribió un tuit en el cual mencionaba al club y le pedía alguna ‘solución’ para su inconveniente: “Hola, Angers, para poder asistir al juego de esta noche debo salir del colegio a las 5 p. m. (porque estoy en Nantes). Necesito una excusa”, decía el mensaje.

Bonjour @AngersSCO pour que je puisse assister au match ce soir il faut que je quitte l’école à 17h ( car je suis sur Nantes) j’aurais donc besoin d’un mot d’excuse.

Je t’en remercie par avance.

Et au pire c’est pas grave je sécherai les cours ! — Julien (@julienperd) 3 de diciembre de 2019

La cuenta oficial del club respondió al tuit con una imagen de la excusa pedida por el joven. “¿Está bien así?”, decía el mensaje que acompañaba la publicación de la curiosa carta.



El documento se titula ‘Solicitud de permiso para salida’ y, en su contenido, se asimila mucho a una nota que enviaría cualquier representante de familia para avisar de la ausencia de un alumno.



“Pedimos permiso para que Julien pueda salir de su clase por 90 minutos con el fin de alentar en nuestro estadio”, inicia la carta. El club hace hincapié en que Ismaël Traoré (capitán del equipo) y el resto del plantel insistieron para que el joven aficionado pudiera asistir al encuentro.



Al final se envían saludos especiales y firma el Angers SCO.

Ça va comme ça ? pic.twitter.com/sQGLGotgCV — Angers SCO (@AngersSCO) 3 de diciembre de 2019

Cabe recalcar que, según Google Maps, de Nantes a Angers hay una distancia mayor a los 90 kilómetros y un viaje, en buenas condiciones, dura 1 hora y 10 minutos.



El partido estaba programado para las 7 p. m. hora local (1 p. m. en Colombia), por lo cual, si Julien cumplía su solicitud de salir a las 5 p. m. estaría alrededor de las 6 p. m. en el estadio: llegaría a tiempo para acomodarse y alentar al equipo ‘de sus amores’.

Hola Angers, para poder asistir al juego de esta noche debo salir de la escuela a las 5 p.m. (porque estoy en Nantes). Necesito una excusa: Julien Perd FACEBOOK

TWITTER

La carta del Angers recibió aplausos y varios usuarios, sorprendidos, preguntaban por el desenlace de la sorprendente historia.



Todo tuvo un final feliz: el mismo club publicó una fotografía en Twitter anunciando que Julien había llegado al estadio y estaba preparado y listo en una de las tribunas.



"¡Julien ha llegado!", escribió el equipo adjuntando la imagen del joven.

No se sabe bien, hasta el momento, si en verdad el documento del Angers tuvo el efecto esperado o hubo otros factores que propiciaron su asistencia al partido (como la no tan recomendada táctica de ‘capar’ clase).



Eso sí, el partido no terminó con un buen resultado para el joven: el Angers perdió 0-2. Sin embargo, sigue sorprendiendo en la parte alta de la tabla, en la que ocupa, por el momento, el quinto puesto.



A pesar de los 3 puntos perdidos, Julien disfrutó de uno de los momentos de mayor cercanía con su equipo favorito. ¿Acaso ese no es uno de los sueños de los aficionados al deporte?

TENDENCIAS EL TIEMPO