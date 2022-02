Luego de la noticia de la ruptura amorosa, del fin de la relación entre Daneidy Barrera, Epa Colombia, y su novia de mucho tiempo Diana Celis, han comenzado a surgir rumores sobre el nuevo amor de la empresaria de las keratinas.



En su cuenta de Instagram, Epa Colombia reveló que tras terminar con Diana Celis quiere estar “un tiempo sola. Yo no me quiero engañar yo misma, no quiero engañar a las personas, quiero darme el tiempo para estar sola”.

Sin embargo, una amiga cercana de Epa Colombia, conocida como la ‘barbie colombiana’ reveló que Daneidy ya tiene un nuevo amor: “se llama Karol Samantha. Y hasta dejó de seguir a Diana para seguirla a ella en Instagram”, al tiempo que mostró una foto de la supuesta nueva novia de Epa Colombia.



Otra pista que da a entender que puede ser verdad el rumor de la ‘barbie colombiana’ es que Daneidy ya habría compartido estados de Whatsapp con Karol. Por el momento, Epa Colombia no se ha pronunciado oficialmente sobre su vida sentimental y tampoco ha desmentido ese rumor de que tiene una nueva novia.