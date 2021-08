'En una semana pagamos la deuda': Epa Colombia sobre multa por daños a TM

Las noticias sobre Epa Colombia siguen en la agenda informativa del entorno del entretenimiento colombiano.



Hace días el panorama de su futuro se 'ensombreció' tras conocer que sobre ella caía una condena de cinco años de prisión por los actos vandálicos cometidos en noviembre de 2019.

Y si bien Epa aún no tiene que cumplir la pena carcelaria, sí se le instauró una millonaria multa equivalente a 42 salarios mínimos (un monto aproximado a los 407’ 433.072 de pesos).

Facebook Twitter Linkedin

En Bogotá hubo un pequeño plantón en favor a Epa. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Tras conocer el enorme valor a pagar, la empresaria, reconocida por su negocio de keratinas, dijo que se dedicaría a 'vender gomitas' y otros productos con el fin de solventar su deuda.



Y al parecer lo logró. Y además en 'tiempo récord'.

(Lea también: Los motivos por los que 'Epa Colombia' no puede llegar al Senado).

Hace poco se conoció un video publicado en su cuenta de Instagram en el cual informaba que había logrado recaudar el dinero por medio de las ventas de sus diversos productos capilares.



"En una semana pudimos lograr pagar la deuda. Te quería decir que hoy me acuesto súper feliz (...) Muchas gracias, amiga", indicó. Ella, en el video, aparece en compañía de su pareja, la jugadora Diana Celis.

(Le puede interesar: Los famosos colombianos que han sido víctimas de robo).

Epa resaltó, sobre todo, que consiguió el dinero incluso antes de que finalizara su 'agosto caótico'.



"Creí que no lo lograría. Antes del primero de septiembre obtuve el dinero gracias a ti. Me has ayudado demasiado. Tuve días súper difíciles. También hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa. Le callamos la boca a miles, tu sabes amiga que somos una y la misma", aseguró.

Más noticias

¿Vándalos o presos políticos? Nueva tesis de Petro sobre la primera línea

'Lo vamos a lograr': Epa Colombia dice que sus líneas están colapsadas

'Me asegura meses en la cárcel': Epa Colombia sobre lo que dijo su abogado

Tendencias EL TIEMPO