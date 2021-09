‘Por eso es que no venden’: Epa Colombia a hermana de Yina Calderón

La empresaria Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, otra vez es tema de conversación en redes sociales por el mensaje que, al parecer, le envió a Juliana, hermana de Yina Calderón.



Ambas mujeres tienen empresas enfocadas en la producción y venta de ‘keratinas’ para el cabello. De hecho, hace algunos meses, Juliana habría descalificado los productos de Epa Colombia.

Sin embargo, Yina intercedió en el ‘inconveniente’ y le dijo a Epa: “Nosotros no tenemos nada en contra tuya. Te pido una disculpa en nombre de ella si dijo algo sobre tu keratina. Tal vez estaba muy tomada o tal vez explotó. A mí no me consta que la keratina sea mala. Yo en cambio sí he visto muy buenos comentarios”.



Por su parte, Juliana se defendió diciendo: “Yo quiero surgir, yo quiero salir adelante”.

Sin embargo, hace algunas horas, las empresarias se encontraron en una feria de belleza de Medellín.



Y es por eso que algunos piensan que Juliana le envió una nueva indirecta a Epa a través de sus redes sociales.



“Amiga como así que si no te compran producto no das fotos (sic)”, escribió.



Por su parte, Daneidy respondió y calificó de ‘mentira’ la versión de que ella no se tomó fotografías con los asistentes a la feria si no le compraban.



“Yo veo muchas atacada por ahí diciendo ‘Ay, es que la Epa Colombia si no le compran no regala la foto’. ¡Mentiras amiga, mentiras! Qué piroba tan mentirosa, le tocó bajar la publicación porque tú inmediatamente la peinaste de la ira que sienten en su corazón”, sentenció.



La ‘pelea’ entre las empresarias se da en medio de toda la polémica reciente por un encuentro de Epa Colombia y Álvaro Uribe Vélez.

