Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es una creadora de contenido y empresaria que saltó a la fama gracias a varios videos controversiales. En 2014, se hizo viral por apoyar a la Selección Colombia y compartirlo en sus redes sociales.

Actualmente, la empresaria tiene un negocio de keratinas, allí ofrece distintos servicios de cuidados y tratamientos para el cuero cabelludo, que la han convertido en la “reina” de estos productos capilares.

Epa Colombia sufrió un accidente en un ‘kayak’ con sus amigos



La influenciadora, de 26 años, compartió en sus redes sociales la "terrorífica" experiencia que vivió junto a sus amigos, mientras practicaba deportes extremos por un río caudaloso.

Como una actividad para divertirse, Epa Colombia invitó a sus amigos a una aventura "extrema" y registró la experiencia en su cuenta empresarial @epakera100k para sus más de 2.3 millones seguidores.

En las imágenes, se observó que practicaban 'rafting', un deporte extremo que consiste en navegar en un 'kayak' o una balsa neumática diseñada para recorrer ríos.

El recorrido estaba lleno de adrenalina, el grupo de amigos iba en compañía del instructor con las respectivas medidas de seguridad; sin embargo, sin darse cuenta, en el trayecto fueron embestidos por las fuertes olas que se formaron en el torrente fluvial y provocaron que los ocupantes salieran de la balsa y empezaran a nadar afuera.

“Amiga, te quería decir que Dios me ha dado miles de oportunidades (…) fue una adrenalina. Hoy viví una de las experiencias más inolvidables de mi vida, sentí pánico y al mismo tiempo mucha adrenalina, sentí cómo me ahoga y perdí la noción (…) pero me siento feliz de poder decir ‘lo viví’ y a ‘la gorda’ nunca se murió”, expresó Epa en Instagram.

La creadora de contenido compartió la experiencia en sus redes sociales. Foto: Instagram: @epakera100k

La primera en ser rescatada fue Daneidy, quien al ver la balsa se subió y logró ponerse a salvo. Seguidamente, ‘la gorda’, una de sus amigas, fue subida a la embarcación.



En el clip se lee: “Amiga, tocó buscar algo para salir a respirar y le quitamos el agua a ‘la gorda’ porque ella estaba que se desmayaba. Dios mío”. Sin embargo, a pesar de que la experiencia fue “atemorizante”, ambas lograron salir ilesas.

