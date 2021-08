Epa Colombia y más famosos colombianos condenados por la justicia

Este jueves el Tribunal superior de Bogotá condenó a Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, a 63 meses y 15 días de cárcel, después de que en noviembre de 2019 se grabara mientras destruía estaciones de TransMilenio, en Bogotá.



Este es su caso y el de otros famosos colombianos que han sido condenados por la justicia colombiana:

Epa Colombia

Además, de la condena de 5 años de prisión, Epa queda inhabilitada para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber por el mismo término de la sanción principal y deberá pagar una multa de 492 salarios mínimos.



Así mismo, el tribunal estableció que no podrá tener prisión domiciliaria porque su pena sobrepasa el máximo para acceder a ese beneficio.



Desde que destruyó una estación de TransMilenio, la influenciadora se dedicó a redimir sus faltas y pagar las sanciones correspondientes, luego de que se le imputaran los cargos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.



Aunque fue inicialmente condenada a 3 años y 10 meses de prisión, una juez le concedió libertad y la obligó a pagar una multa de 25 salarios mínimos.



Así las cosas, Barrera pagó en ese entonces 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo. Adicional a esto, tuvo que asistir al psicólogo y psiquiatra y realizar un curso con la Secretaría Distrital de Gobierno.



Epa Colombia destruyó una estación de TransMilenio en noviembre de 2019. Foto: Captura de pantalla

Diomedes Díaz

Diomedes Díaz, quien falleció el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años, fue sentenciado inicialmente a 12 años de cárcel por el caso de la muerte de Doris Adriana Niño.



Fue el 15 de mayo de 1997 cuando ocurrió el homicidio de la joven, de 27 años, con quien Diomedes sostenía una relación amorosa. El dictamen de Medicina Legal inicial determinó que la mujer había muerto a causa de un paro cardio respiratorio generado por una sobredosis de cocaína. Al parecer, su fallecimiento ocurrió en el apartamento del cantante de vallenato.



El interprete de 'Sin medir distancias' fue encontrado culpable de homicidio preterintencional.



Estuvo prófugo de la justicia por dos años, se entregó y pagó un total de 36 meses. Su pareja, Luz Consuelo Martínez, estuvo en la cárcel durante 8 meses por este caso.



Diomedes Díaz falleció fue sentenciado inicialmente a 12 años de cárcel por el caso de la muerte de Doris Adriana Niño. Foto: Archivo particular

Adriana Arango

La recordada presentadora Adriana Arango recuperó su libertad en 2015, después de ser condenada en 2009 a seis años y dos meses de prisión por captación ilegal de dinero y estafa.



Aunque estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por 9 meses, interpuso el recurso de tener hijos menores de edad, y pudo pagar el resto de la pena en casa por cárcel.



"Teníamos una empresa de comercialización de flores. Decidimos empezar a cultivar en La Sabana (Bogotá). Para poder crecer: hacer todo el montaje de los equipos y la compra de las plantas, nos prestaron plata personas conocidas, amigos, familiares; y no la pudimos devolver porque el préstamo con la Bolsa Nacional Agropecuaria nunca salió", le dijo la periodista a EL TIEMPO en el año en que quedó en libertad.



La periodista Adriana Arango fue condenada en 2009 por captación ilegal de dinero y estafa. Foto: Instagram

Carolina Sabino

La actriz, modelo y cantante colombiana, Carolina Sabino Rodríguez, fue procesada como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 20 de septiembre de 1998, cuando regresaba del municipio de La Calera.



La actriz se estrelló con otro vehículo conducido por el ciudadano Víctor Manuel Quintero Castañeda, quien resultó lesionado y quedó cuadripléjico. De igual manera, se le acusó por no haber cumplido con su indemnización.



La Fiscalía, en su decisión, dictó medida de aseguramiento de detención preventiva con beneficio de libertad condicional pero con prohibición de salir del país.

Carolina Sabino fue procesada por un accidente de tránsito. Foto: Instagram

René Higuita

El exfutbolista y entrenador colombiano, René Higuita, de 54 años, estuvo en la cárcel desde el 1 de junio de 1993 y por nueve meses.



De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, el entonces portero de la selección Colombia y arquero titular del Atlético Nacional, habría servido de mediador para liberar a una hija de Luis Carlos Molina Yepes - considerado como un importante lavador de dinero para el cartel de Medellín - que había sido secuestrada en la capital de Antioquia.



"Recuerdo que me metieron en la cárcel y a las ocho días me vienen a decir que estoy alli por la ley antisecuestro. A mí me sonaba a 'entrégueme a Pablo Escobar y usted no ha cometido ningún delito'. Me esposaron y me metieron en un helicóptero y llevaba otro helicóptero detrás escoltándome. Esto no se lo han hecho ni al peor narcotraficante. Sólo se lo hicieron a René Higuita", confesó el exjugador a 'Fox Sports Radio'.



Por esta razón Higuita se perdió el histórico 5-0 de la Selección Colombia contra Argentina.

El futbolista estuvo en la cárcel desde el 1 de junio de 1993. Foto: Archivo/El Tiempo

