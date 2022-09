La ‘influencer’ y empresaria Epa Colombia y la también personalidad de internet y DJ de guaracha Marcela Reyes se juntaron en una dinámica de preguntas de Instagram, subida a las historias de la cuenta de la celebridad paisa, a pesar de que se sabe que no se llevan muy bien.

Debido a esta rivalidad, Reyes, quien recientemente fue tendencia por varias fotos en una piscina, dejó claro que se juntó con ‘Epa’, solo porque habían estado bebiendo el día que grabaron el video.

A partir de ahí, surgió el ‘cara a cara’ en el cual sus seguidores se encargaron de hacerles preguntas para que ambas contestaran sin ningún tipo de tapujo y con toda la sinceridad.

Ante la primera pregunta: “¿Epa ha hablado alguna vez mal de Marcela?”, la influencer bogotana respondió: “Amiga, yo sí. La verdad, he hablado mal de usted. He dicho que usted se la pasa criticando a otras personas y usted ni siquiera se ve, amiga. Entonces yo sí he hablado mal de usted miles de veces”.

Sin embargo, Marcela no se quedó atrás e, inmediatamente, admitió que ella también ha hablado mal de la empresaria por varias razones: “Claro que sí. Cómo no hablar mal de usted si lava dinero, es una guisa, dañó el TransMilenio y tras de eso ¿Cuál es la obsesión suya con mis tetas?”, le dijo la DJ.

Aprovechando el enfrentamiento, ambas no dudaron en sacarse en cara sus patrimonios, así como el éxito de sus empresas, pues querían demostrar quién de las dos es la más rica para responder a la pregunta: “¿Quién tiene más plata?”.

“Yo, amiga, porque tengo penthouse, camioneta, finca raíz y una empresa super grande”, le dijo ‘Epa’ a Marcela.

A lo que la ‘influencer’ paisa le respondió con la misma actitud: “Mami, Porsche, Lexus, casa en El Poblado, una empresa con más de 12 años, joyas…”.

Igualmente, ambas se tiraron dardos con respecto a las cirugías estéticas que se han hecho, su relación con la también personalidad de internet Yina Calderón, y lo mal que les ha ido con las amistades.

