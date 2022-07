La Jesuu y Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, demostraron que su polémica pelea es algo del pasado. Hace unas semanas ya habían anunciado que se habían arreglado.



Ahora las dos volvieron a posar en redes sociales como amigas e incluso se juntaron para participar en un video con una canción de rap. La Jesuu se encuentra en Medellín apoyando a Epa en una feria de emprendimiento.



La empresaria de productos para el cabello llevó su negocio a Medellín para promocionar sus controvertidas keratinas. En sus historias de Instagram, La Jesuu se mostró en compañía de su amiga en la primera jornada de la feria.



Horas después las creadoras de contenido estuvieron celebrando el cumpleaños de Epa Colombia, que el 9 de julio llegará a los 26 años. La bogotana estuvo acompañada también por su novia Karol Samantha.



Tras la celebración, Epa publicó un video en el que aparece en ropa interior y La Jesuu solo está cubierta por una toalla. En la grabación las dos mujeres cantaron y rapearon al ritmo que imponía Daneidy.



“Venimos del ghetto metiéndole un peso, usted últimamente no se sabe ni qué es eso, mami yo quiero que usted se ponga ready, porque en Expobelleza vamos a tirarle teddy” cantó Valentina Ruíz, mejor conocida como La Jesuu.



La carrera empresarial de Epa

Hace unos días, la bogotana fue tendencia en redes sociales luego de que compartió un mensaje hablando sobre sus últimos años en el negocio de las keratinas.



No es un secreto que Daneidy ha logrado posicionar su marca y ha creado todo un negocio a partir de su trabajo. Ahora, la influenciadora considera que está recogiendo los frutos de su labor.



“Es algo increíble ver cómo Dios transformó mi vida y ver este año cómo mi marca sigue creciendo. Me llena de emoción y de mucho sentimiento porque no saben cuánto me esfuerzo a diario por mejorar mis productos. Dios de nuevo cumplió su promesa, soy la empresaria más exitosa y joven del país” expresó.



‘Epa Colombia’ también aprovechó para responder a los rumores de que su negocio cayó en bancarrota. Según ella, solo son comentarios malintencionados que buscaban hacerle daño.

