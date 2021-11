Video: la influencer Lajesuu chocó un carro y Epa Colombia pagó los daños

La 'influencer' Valentina Ruíz, más conocida como Lajesuu, chocó un vehículo cuando se encontraba parqueando a las afueras de un hotel de Cartagena. La creadora de contenido iba a recoger a la empresaria Daneidy Barrera Rojas, reconocida como Epa Colombia, cuando sucedieron los hechos.



Las mujeres compartieron con sus seguidores lo sucedido a través de sus historias de Instagram.



"Usted sabe que a mí, como cosa rara, siempre me tiene que pasar algo... primero me pinché, segundo casi se voltea la camioneta, tres: llego al hotel, cuando el señor me dice: 'no, parquee ahí', cuando retrocedí 'pum' le di a un carro", contó la influenciadora en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Barrera mostró el momento cuando estaban discutiendo con los propietarios del otro vehículo. Mientras la caleña no estaba de acuerdo con darle dinero a los hombres, pues consideraba que no le había pasado nada el carro, Epa Colombia les entregó unos billetes.



"No se ataque, yo le dije que iba a pagar el arreglo", le expresó la empresaria.



Lajessu alegaba que el vehículo 'no tenía nada', mientras uno de los implicados manifestaba: "Si no que venga la policía y arregle eso. Ellos hacen el croquis".



En ese momento, Barrera interviene, el entrega el dinero a los hombres y le dice a la influenciadora que se retiren del lugar.



Finalmente, las creadoras de contenido continuaron con su noche y, al parecer, estuvieron de fiesta.

