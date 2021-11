Epa Colombia reveló cuánto llegó a ganar por hacer publicidad en redes

Hace varias semanas la influencer y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, fue entrevistada en ‘The Juanpis Live Show’ por el personaje de Alejandro Riaño, Juanpis González, quien hace poco aseguró a este diario que estaba planeando el final de su icónico personaje.



Sin embargo, el contenido de la entrevista fue liberado a todos los internautas hasta este 1.° de noviembre en el canal de YouTube de Juanpis González.

Durante la conversación, Epa Colombia tocó varios temas, entre esos cómo empezó a surgir en redes sociales, los contratos que obtuvo por hacer publicidad, incluso antes de emprender con el negocio de las keratinas, y el proceso jurídico que ha enfrentado por el video en el que se le veía rompiendo instalaciones de Transmilenio.



Barrera también develó lo importante que ha sido la controversia para su trabajo y cómo se sintió tras no poderse lucrar más por medio de las redes sociales.



“Me contrataban para hacer publicidad, buscaban las personas que más hacían controversia en Colombia y les decían: ‘les pago tanto para que usted haga esto y después nombre (...) me contrató tal persona’ y eso es un mundo de plata. Al principio para sacar adelante a mi familia yo hacía lo que fuera”, contó Barrera.

Cuando Juanpis le preguntó cuánto podía llegar a cobrar por una historia o un post en redes sociales, Epa le reveló la cantidad de dinero: “Pues depende, 10, 20, 30. Si usted dice que vale 10 millones, pues la persona que lo contrata le paga los 10 millones de pesos, y así”, aseguró.



También se refirió a los escándalos que ha protagonizado: “Así es que yo he salido adelante, a punta de solo escándalos (...) Acá en Colombia a la gente le gusta el chisme (...) La gente está más pendiente del chisme que de aprender otras cosas. Yo dije, por ahí es”, aseguró.



Respecto al inconveniente judicial que ha tenido, dijo sentirse arrepentida por haber grabado y subido ese video, el cual fue idea de sus amigos.



“Cuando lo subí... amiga, el problema más grande en mi vida. Obvio no puedo hablar, pero tengo no sé cuántos delitos, me dieron 25 años de cárcel, me tocó rebajar la condena. Estoy privada de la libertad pero sin manilla, yo muchas cosas no puedo hacer”, comentó en el show.

También se refirió a la suspensión de sus redes sociales después de aquel incidente: “Pero fue muy duro, amiga. Yo un año sin redes sociales y yo viviendo de las redes sociales”, afirmó.



Ante dicha situación, según contó, fue cuando inventó y comenzó a vender el producto de las keratinas.



Cerrando el tema, Epa Colombia reflexionó: “Pues a veces a uno tiene que pasarle cosas terribles para que uno aprenda y uno valore las segundas oportunidades. Y aquí estoy, siendo ejemplo de todos esos influenciadores, callándoles la boca”, concluyó la influencer en esa parte de la entrevista.

