Epa Colombia y Álvaro Uribe en video: ‘amiga, vuélvete una emprendedora’

Este domingo las redes sociales se agitaron con un nuevo video publicado por Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, en el que se le ve con el expresidente Álvaro Uribe.



Mientras los dos se disponían a disfrutar de una empanada, la empresaria y el exmandatario jugaron a imitar la forma de hablar del otro.



Epa Colombia comenzó diciendo: “¿cómo quiere que lo imite? Hermanos, colombianos… ¿cómo?”. Por su parte, Uribe hizo el “mua” característico de la empresaria en sus redes sociales.



“Amiga, vuélvete una emprendedora como Epa. Sigue el ejemplo”, señaló el expresidente.



Anteriormente, durante su conversación con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio su concepto sobre la pena de ‘Epa Colombia’ en medio de las críticas al Acuerdo de Paz.



“A mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a un TransMilenio. Pero también decía ‘y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada’”, señaló en su momento Uribe.

