Los mejores memes del video de Epa Colombia y Álvaro Uribe

Daneydi Barrera o ‘Epa Colombia’, como es conocida en el mundo de las redes sociales, fue tendencia este fin de semana después de haber publicado un video en su cuenta de Instagram con el expresidente de Colombia y líder del Centro Democratico Álvaro Uribe Vélez.



El vídeo se volvió viral en pocos minutos y las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo y críticas a la empresaria, que busca salir del lío jurídico en el cual se encuentra envuelta por haber participado de manera irregular en la jornada de protestas del año 2019.



El encuentro de estas dos personalidades fue el foco de la discusión pública del país en la noche del domingo 5 de septiembre y los internautas no dejaron escapar ningún detalle para bromear o hacer una fuerte crítica.

Ni Judas pudo con tanto como la Epa Colombia. pic.twitter.com/szMfuBe385 — thegsustop. (@iamgsuss) September 6, 2021

Por su parte, Daneidy Barrera se manifestó a través de historias de Instagram para aclarar lo sucedido, pues la arremetida de los usuarios de redes sociales a su video fue muy fuerte.



"Primero miren el video antes de juzgarme. Esto no es de derechas o izquierdas", manifestó Barrera en su cuenta de Instagram.

Epa Colombia que me dueles, la misma "justicia" de la que te quejas pic.twitter.com/7u1Qu3WBlt — 28A🇨🇴 (@pixandum) September 6, 2021

De igual forma, la ‘influencer’ manifestó que su negocio y familia no están bien, por lo que acudió a buscar "protección" y ayuda. “Mi seguridad en Colombia no está bien, porque yo empecé a crecer y a emprender y entré más sacaba productos, mi vida se volvía más difícil”, afirmó.

Uribe después de la visita de Epa Colombia pic.twitter.com/eZaIAoV033 — Pfizer Ivan (@UnTalivanMa) September 6, 2021

"Yo quiero generar empleo y lo he logrado, gracias a Dios -dijo en los videos- No quería que acabaran con mi empresa porque durante la pandemia muchas personas tuvieron que cerrar. ¿Si cerraban mis peluquerías de qué iba a comer mi equipo? ¿De qué?", aseguró la empresaria haciendo referencia a su industria de productos de belleza.

Los que apoyamos a Epa Colombia con las Keratinas pic.twitter.com/BzGs7jh6At — Movimiento Naranja Cali (@naranja_cali) September 6, 2021

Los seguidores que apoyaron a Daneidy por su postura crítica al gobierno de turno, se mostraron decepcionados dejando ver su descontento en Twitter y otras redes sociales.

Epa Colombia con Álvaro Uribe Vélez. pic.twitter.com/WmHfj5SLCr — Tweet 1A (@Tweet1A) September 6, 2021

Viendo a Epa Colombia con Uribe. pic.twitter.com/LBfp3NNBkA — Pietro Maximoff ⚔️ (@PietroMaxiimoff) September 6, 2021

“Yo me tuve que reunir con el presidente para pedirle ayuda, porque yo como iba pedirle ayuda si iba a miles de sitios y me cerraban las puertas y se reían de mí (...) Yo no puedo ir a la cárcel, ¿que va hacer de todas esas mujeres que trabajan conmigo? tenía que hacerlo” aseguró Epa Colombia en redes sociales.

Yo después de ver el video de epa colombia reuniéndose con Uribe: #EPAraca pic.twitter.com/fw7RH3VchL — lonely rain | 💌🧣 (@_SallyGreen) September 6, 2021

