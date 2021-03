Vuelven a cerrar peluquería de Epa Colombia en Bogotá

Daneidy Barrera Rojas, reconocida como ‘Epa Colombia’, se ha convertido en un ícono de emprendimiento en el país. No obstante, ha documentado su difícil trayectoria por medio de sus redes sociales.



La joven ha incursionado en el campo de la creación de empresas en Colombia con su marca de keratinas, un producto para el cabello. Aunque sus seguidores y clientes dan fe de la eficacia del producto, no ha sido un camino sencillo para Barrera.



En las últimas horas publicó una nueva denuncia en la que afirma que su peluquería fue cerrada de nuevo.



Epa Colombia denuncia que nuevamente le vuelven a cerrar su tienda. ¿Persecución por parte de quién?#epacolombia mucho apoyo a su labor de dar empleo a cientos de colombianos pic.twitter.com/C5uFRhZB2F — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) March 28, 2021

“No sé qué persecución tienen contra mí, yo la estoy dando toda. No sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me están haciendo, de cerrarme las peluquerías por un motivo u otro”, afirmó la joven por medio de su Instagram.



No sé por qué me mandan siempre los mismos cuatro funcionarios FACEBOOK

TWITTER

“La institución de la Secretaría de Salud es muy grande, pero no sé por qué me mandan siempre los mismos cuatro funcionarios”, puntualizó Barrera.



Además enfatizó que “a mí como ciudadana nadie me escucha, pero si yo voy y rompo un vidrio si me van a escuchar, pero para hacerme daño”, refiriéndose a cuando se viralizó un video en el que rompía vidrios de una estación de Transmilenio, en el marco de las protestas del Paro Nacional del 2019.



Debido a los sellamientos de sus locales, Barrera aseguró que sus empleados no han podido trabajar y que eso les afecta gravemente.



Ante esta situación, la ‘influenciadora’ ha recibido mensajes de apoyo por parte de usuarios en redes sociales que se han solidarizado luego de conocer el proceso que ha afrontado.



Solidaridad con #epacolombia , la muestra de la deficiencia del sistema, un pequeño empresario de clase baja no puede salir adelante si le meten tanto el pie. ¡Terrible! — David Leonardo Rodríguez (@leogalileo7) March 29, 2021

Por su parte, no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades que esclarezca las causas reales por las que se tomó la decisión de cerrar nuevamente la peluquería de la joven.



