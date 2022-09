'Epa Colombia' es una de las influencers más controversiales del país. Como es costumbre, muestra a través de sus redes sociales hasta el más mínimo detalle de su vida personal y laboral, por lo que sus más de 5 millones de seguidores en Instagram están al pendiente de los movimientos de la bogotana en su día a día.



(Siga leyendo: Niño nació con doce agujeros en el corazón y se salvó de milagro).

En la noche del pasado 13 de septiembre, Daneidy Barrera Rojas, su nombre de pila, se volvió tendencia rápidamente en redes sociales por haber vivido una particular situación sobre la Avenida 68, una de las vías más importantes de Bogotá.



En una seguidilla de videos montados en sus historias de Instagram, la empresaria contó que su vehículo se quedó sin gasolina en plena carretera, por lo que la angustia la invadió y empezó a pedir, ‘a grito herido’, la ayuda de algunos de los vehículos que transitaban por la zona.

"Ay amiga, amiga, ¿por qué a mí? (...) Ay, se me acabó la gasolina y yo sentí que el carro iba muy despacio, cuando me dí cuenta se apagó. Le dije a los escoltas que se fueran pa’ la casa y quedé botada. ¡ay, amiga me quedé sin gasolina!”, mencionó mientras pedía la colaboración de algún conductor.



Posteriormente, Barrera dijo que le iba a dar 50 mil pesos a la persona que le pudiera colaborar trayendo gasolina de un estación de servicio: “Hermano le boto 50 luquitas pa´que me compre la gasolina y se lo juro que le doy pa’ la gaseosa ... No, ahí sí nadie, jue*, la gente es muy envidiosa”, exclamó al ver que no recibía el apoyo de la ciudadanía.



(Lea: ¡Paliza!, experta en artes marciales se defiende de ladrón que intentó robarla).

Finalmente, optó por acudir a los seguidores que la estaban viendo a través de sus celulares y escribió un texto describiendo el punto exacto donde se había varado su camioneta de marca Mercedes-Benz.



“Alguien cerca por acá que me haga un favor de comprarme un galón de gasolina, Avenida 68 al frente de larga estancia low cost”, concluyó.



Hasta el momento se desconoce cómo terminó el particular caso, pues la influencer no ha vuelto a aparecer por ninguna de sus plataformas digitales.



(Le puede interesar: Paola Jara aconsejó a una seguidora que se quiere divorciar: ¿Qué dijo?).

