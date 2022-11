Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, recientemente se ha visto envuelta en diferentes polémicos pues sus seguidores aseguraban que se encontraba en quiebra. Sin embargo, en esta ocasión le presumió a sus seguidores los lujosos carros de los que es dueña.

La empresaria a sus 26 años ya goza de varios lujos y comodidades, siendo los autos uno de sus mayores gustos pues en su colección tiene varios y muy costosos. En sus historias de Instagram, la influencer mostró los carros que tiene parqueados enfrente de su apartamento.



“Amiga, sabías que tengo carros maravillosos”, comenzó diciendo ‘Epa Colombia’. Primero mostró una camioneta Land Rover convertible en color negro, en el cual según ella “se ve hermosísima”.



Luego, enseñó una camioneta Mercedes Benz color azul último modelo y otra Range Rover color morado. Asimismo, en el video se ve una moto de color morado, sin embargo, ella no hablo nada al respecto.

Por último, mencionó: “Pero tengo un carro, una chimba, no lo tiene ni Yeferson Cossio, ni Don Francisco. No lo tiene ni Petro querida. Este es el carro de mis sueños”, haciendo referencia a su perro montado en un coche para bebé.



En cuanto a los rumores de que la empresaria estaba en quiebra la ‘Revista Cambio’ presentó un informe en que revelan que el crecimiento de sus empresas supera, por mucho, el 100 por ciento. Incluso, revelaron, que ‘Epa Colombia’ se podría estar ganando 52 millones de pesos diarios, es decir, 1.565 millones mensuales.

