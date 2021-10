Epa Colombia lanzó billetes desde un helicóptero ¿de dónde sale la plata?

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, no para de sorprender. Esta vez, mientras muchos esperaban con ansias el arreglo de los fallos de Facebook, Instagram y WhatsApp, la también influenciadora se encontraba en un helicóptero sobrevolando, al parecer, el municipio de Suesca, Cundinamarca y arrojando billetes de 50 mil pesos.



Una situación que, como todo lo relacionado a la 'influencer', generó comentarios a favor y en contra, más específicamente, cuestionamientos sobre la procedencia del dinero.



En sus historias de Instagram se ve a Barrera viajando de un lujoso carro para ingresar a la aeronave que tiene varios carteles publicitarios de su empresa de keratinas.



(Lea también: La polémica entre J Balvin y Residente deja hasta tatuajes de ‘hot dogs’).

Epa Colombia le confesó a sus seguidores que le ha ido muy bien con su negocio. De hecho, va a hacer presencia en la feria de Belleza y Salud que se llevará a cabo en Corferias.



"Voy a estar en Corferias tumbándolo todo, mi amor", aseguró. Además, manifestó que amplió los horarios de atención en todas sus peluquerías en Bogotá y que está buscando estilistas en Medellín.



Asimismo, con gran alegría, sentada en el helicóptero, expresó que nunca se hubiera imaginado estar en uno.



"Amiga, mi vida ha cambiado muchísimo gracias Dios. ¿Tú crees que yo me lo imaginé? Yo me la pasaba montada en el bus ¡Uy, amiga!", gritaba emocionada.



(Puede leer: ¿Por qué 'Epa Colombia' aumentó su seguridad?).



Una vez en los cielos colombianos, la empresaria tomó varios paquetes de billetes de 50 mil pesos y los arrojó por la ventana.



"Amiga, te lo dije", gritaba con emoción.



Pero así como los billetes, para algunos, queda en el aire el interrogante de cómo consigue ese capital, no solo para dar un paseo en helicóptero, sino también para arrojarlo 'por lo alto'.

Epa Colombia tirando dinero desde un helicóptero. pic.twitter.com/oAflxPdQZk — John Cruz  (@johncruzc) October 5, 2021

Amiga, mi vida ha cambiado muchísimo gracias Dios FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, varias personas que presenciaron los hechos desde la 'tierra', una vez funcionaron las redes sociales, compartieron imágenes del helicóptero y el dinero cayendo.



Más adelante, subió historias cantando y manifestó estar muy emocionada porque para ella fue muy difícil poder participar en el evento de Colferias.



(Además: Epa Colombia ‘puso a trabajar’ a Lina Tejeiro en su empresa de keratinas).



"Yo te quiero contar un chisme, amiga, fue casi que re imposible estar en Salud y Belleza... Nada, donde me digan no, allí estaré", sentenció.

Más noticias

- 'Se derritieron': cliente se queja de las gomas de biotina de Epa Colombia.

- Jessi Uribe ya puso la fecha del matrimonio, ¿Paola Jara está de acuerdo?

- ¿James Rodríguez es bueno en los videojuegos? Esto dicen sus estadísticas.

Tendencias EL TIEMPO