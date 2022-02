Este martes 15 de febrero, Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, reveló a sus millones de fanáticos que su noviazgo con la futbolista Diana Celis había terminado.



Por medio de las historias de Instagram de su empresa @Epa_Kerratinas100k, afirmó: “Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”.

También pidió a sus seguidores que respeten su decisión en estos momentos, pues considera que es lo mejor para ella.



“No me vayas empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido tomarme el tiempo, seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”, contó.



Además, la empresaria le agradeció a Celis por todos los momentos compartidos en la relación.

“Fui una persona increíble, di lo mejor de mí. No tengo que salir a hablar nada malo, al contrario, agradezco por lo vivido”, agregó.



Aunque en días pasados se les había visto muy románticas y el pasado domingo 13 de febrero ‘Epa Colombia’ le había dado una sorpresa de cumpleaños a Diana, donde al parecer salieron a almorzar o cenar como celebración, la relación terminó.



Daneidy y Diana se conocieron cuando ambas estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena. Aunque fueron compañeras por 3 años, su noviazgo inició en el 2016.



A finales del año pasado, ambas comentaron que estaban muy enamoradas y que querían tener un hijo juntas.



Pero la famosa pareja también había compartido que su relación no marchaba del todo bien, y en su momento ambas destacaron que se habían pedido un tiempo.

Epa Colombia y Diana Celis llevaban 6 años de relación. Foto: Instagram @epa_colombia

