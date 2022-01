Diana Celis es futbolista del equipo Santa Fe y actual pareja de Daneidy Barrera Rojas, empresaria y personalidad digital, conocida como ‘Epa Colombia’.



La delantera habló a través de su cuenta de Instagram de la relación sentimental que ya completa más de seis años y de los planes que tienen a futuro. En medio de las preguntas planteadas por sus seguidores surgieron dos que llamaron la atención.

Uno de los internautas le cuestionó si estaba enamorada de ‘Epa’ o estaba a su lado por el dinero.



“La verdad hace mucho tiempo me dejó de importar que la gente piense que yo estoy con Daneidy por el dinero porque no es así”, aseguró en su perfil en el que la siguen más de un millón de personas.



(Siga leyendo: Epa Colombia dice que políticos la están buscando: 'me han ofrecido dinero').

“Yo sé qué es lo que siento por ella desde mi corazón y mente. Le he demostrado que el dinero no me va a detener a su lado”, puntualizó Celis, de 27 años.

A mí me encantan los bebés. Los amo FACEBOOK

TWITTER

Otro de los seguidores quiso saber cuál era su opinión frente a ser mamá, pues la empresaria de ‘keratinas’ ya había anunciado la intención de tener un bebé.



“Yo le propuse a ella que tuviéramos un hijo porque a mí me encantan los bebés. Los amo. Le dije que le pagaba todo el procedimiento para que lo tenga en su pancita”, reveló.



Sin embargo, no mencionó cuándo ‘Epa’ comenzaría al procedimiento y si se sometería a fertilización in vitro u otro mecanismo de concepción.



(Puede leer: Así es la lujosa camioneta que 'Epa Colombia' le dio a su papá).

‘Cásate conmigo’

Daneidy Barrera se mostró conmovida hace algunas semanas al ver a su novia en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina.

Hace seis años me haces la mujer más feliz del mundo FACEBOOK

TWITTER

La delantera jugó contra el Ferroviária de Brasil y marcó gol en la tanda de penaltis. Gracias al cobro de Celis y el de otras futbolistas, Santa Fe pasó a la final. Sin embargo, se quedó luego con el segundo lugar.



A pesar de eso, ‘Epa’ no desaprovechó el momento para manifestarle por medio de redes sociales: “Hace seis años me haces la mujer más feliz del mundo. Estoy tan orgullosa de ti, de ver cómo sigues creciendo en lo que realmente te apasiona. Te amaré por toda la eternidad”.



(Además: Yeferson Cossio reveló la millonaria cifra que gana con un mes de trabajo).

La ‘influencer’ dijo que la amaba y añadió: “Cásate conmigo”.



No se conoce si la leona aceptó la propuesta de matrimonio, ni cuándo contraerán nupcias, pero Celis por aquel momento aplaudió el apoyo de su pareja. “Gracias por ser quien eres y como eres conmigo”, aseguró.

Más noticias

- 'Ya no soy colombiano': Yeferson Cossio cumplió, pero seguirá en Colombia.

- Vecinos le mandaron la Policía al youtuber Dominic Wolf por 'sospechoso'.

- Choco, habitante de calle que celebró con sus perros, recibió gran mercado.

- Zulma Rey, de 'Lala's spa', está hospitalizada en pabellón de quemados.

- El error de Gustavo Bolívar al enseñar cómo votar por el Pacto Histórico.

Tendencias EL TIEMPO