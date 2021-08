‘Nosotras, más fuertes que nunca’: pareja de ‘Epa Colombia’ tras condena

Este jueves, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de Daneidy Barrera Rojas por los daños a una estación de TransMilenio en 2019. El hecho fue compartido por la empresaria a través de sus redes sociales con un video.



'Epa Colombia', como es conocida en las redes sociales, deberá pagar 63 meses y 15 días de cárcel. Además, estará inhabilitada para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber por el mismo término de la sanción principal y deberá pagar una multa de 492 salarios mínimos.



(Lea también: Epa Colombia compró un edificio tras superar robo en su empresa)

Además, el Tribunal no le concedió la suspensión de la ejecución de la pena como sustituta de la pena privativa de la libertad, es decir, no podrá tener prisión domiciliaria.



La condena se ha convertido rápidamente en tema de conversación a través de las redes sociales, donde miles de usuarios, seguidores o no, han manifestado su apoyo a 'Epa Colombia'. Sin embargo, entre la lluvia de mensajes, uno ha destacado entre todos: el de la futbolista del Santa Fe Diana Celis, novia de Epa Colombia.



(Lea también: ‘Armemos rumba en los sótanos’: Azcárate le responde a ‘Epa Colombia’)



Horas antes de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara la condena, Celis abrió un espacio en su cuenta de Instagram para que sus seguidores le hiciera preguntas. Muchas de ellas fueron sobre su relación con Epa Colombia.



En una de las preguntas, un seguidor le cuestionó el por qué no salían juntas en más publicaciones a través de redes sociales. “Siempre estoy con ella, pero casi no nos grabamos; cuando no estoy en concentraciones o en entrenamientos, obviamente. De resto, siempre trato de acompañarla en todo lo de la empresa y estarla apoyando”, respondió Celis.



(Lea también: 'Quería morirme': Epa Colombia denunció posible desfalco de su empresa)



La futbolista siguió respondiendo diferentes preguntas. Sin embargo, poco tiempo después de que se conociera la noticia, Celis subió una historia enviándole un mensaje a su pareja.



“Nosotras, más fuerte que nunca. Te amo, amor mío”, escribió la futbolista sobre un corto video en el que enfocaba sus guayos y etiquetaba la cuenta de la empresaria.



Tendencias EL TIEMPO