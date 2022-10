Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' en el mundo de las redes sociales, ha ganado gran popularidad por su empresa de keratinas, sus videos en Instagram y por un par de polémicas con la justicia colombiana que la pusieron en varias ocasiones en el foco de discusión de la opinión pública.



En las últimas horas ha vuelto a ser tendencia en las diferentes plataformas digitales por anunciar el regalo que le dio a su madre por motivo de su cumpleaños número 50. Según dijo, costeó los gastos de varias operaciones estéticas a las que se sometió su progenitora para que pueda recibir su día especial “como se merece”.



"Ahorita estaba en la casa de mi mamá, amiga, y te voy a mostrar cómo mi mamá quedó, es que mi mamá la otra semana cumple 50 años y quedó de 30 la señora Marta", dijo la creadora de contenido.



Dijo que quiso darle ese regalo como una forma de manifestarle su amor, pues en el pasado tuvieron algunas rencillas que las alejaron e hicieron que su relación no fuese la mejor. Ahora, según aclara, arreglaron sus diferencias y se siente la más afortunada de poder contar con su madre en estos momentos.



“Lo tenía todo, el amor, quería que cada día se viera más linda, mi mamá está muy linda, me gustaría que tú también tuvieras a tu mamá así de linda. Ya yo arreglé los problemas con mi mamá, me siento tan feliz de hablar con mi mamá, de saludarla y de darle un abrazo", comentó Barrera.



Así mismo, contó a los procedimiento quirúrgicos a los que se sometió su mamá: "Entonces a mi mamá le hice dientes, le hice blefaroplastia, le hice lipopapada, le hice cola, le hice recorte abdominal y le di mucho amor, amiga".



Solo será cuestión de esperar para que la mujer se recupere de las operaciones y pueda mostrar ante la comunidad digital de Barrera su nuevo cuerpo.



