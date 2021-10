¿Le cerraron la cuenta de Instagram a ‘Epa Colombia’?

La influencer ‘Epa Colombia’ es una de las personas que más ha dado de qué hablar en los últimos días, sobre todo a raíz de sus ganancias económicas con sus productos capilares. Al parecer, el negocio de las keratinas está prosperando e incluso ya llegó al exterior.

La empresaria tiene un gran número de seguidores, quienes la han apoyado en diferentes situaciones que ha vivido, como su proceso judicial por vandalizar TransMilenio. De hecho, fueron ellos quienes notaron que la cuenta de la empresa en Instagram había sido cerrada, por lo que no aparecen publicaciones ni ninguna información sobre ella o sus productos.



Por el contrario, la cuenta personal de la joven sigue abierta y funcionando con total normalidad. Este miércoles, incluso, afirmó en sus historias que le está yendo muy bien y que ha logrado exportar sus productos a varios países.



“Amiga te tengo que contar muchas cosas, siéntate que a ti te gusta el chisme. Dure un año para que me certificaran el laboratorio. Ya está certificado amiga, te tengo que montar un video al perfil”, mencionó en sus historias de Instagram.



(Leer más: El beso de 'Epa Colombia' y Lina Tejeiro, un 'show' que vende mucho).



Hasta el momento no se conoce el motivo del cierre del perfil de su empresa y la ‘influencer’ tampoco se ha pronunciado al respecto, así que se desconoce si ella misma cerró la cuenta o fue bloqueada por la red social.



Por su parte, sus seguidores y compradores están a la espera de que el perfil vuelva a ser habilitado para poder hacer compra de los productos de manera online.



(Siga leyendo: Epa Colombia reveló la ‘millonada’ que lanzó desde el helicóptero).

(Lea también: Gabby Petito: la historia del crimen que estremeció a Estados Unidos).



A través de las cuentas que se dedican a ‘seguirle la pista’ a los famosos se compartió la captura de pantalla, por lo que muchos internautas han comentado al respecto.



“La envidia es terrible”, “Instagram está muy delicado”, “Se la van a devolver otra vez, igual que como con ‘La liendra’”, “No es justo, ojalá la recupere”, fueron algunas de las palabras.

