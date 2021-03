Epa Colombia sigue llamando y promoviendo su producto como 'keratina'

En los últimos días, cientos de usuarios en redes sociales han reaccionado a un video que publicó la semana pasada la empresaria e influencer Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia'.



En medio de lágrimas, Barrera habló de la decisión que tomó el Invima sobre productos de su empresa cosmética luego de una solicitud que ella presentó ante esa entidad para formalizar su trabajo.



"Llevo cuatro meses esperando a que el Invima me responda. Me dice que mi queratina no se puede llamar 'queratina'. Le puse 'tratamiento alisador', y me aprobó", comentó, y aseguró que otras empresas han estado detrás de ella para evitar que su negocio tome fuerza en el mercado.



El Invima, a la fecha, no se ha pronunciado al respecto.



La negativa de esa entidad, sin embargo, no ha impedido que la empresaria use su cuenta personal de Instagram para promocionar su producto con el nombre de 'keratina' y que, además, muestre cómo se fabrica y los resultados que ofrece.



Este lunes, Barrera publicó un video en el cual aparece una mujer de cabello rizado, quien le sirve de modelo para usar el producto. "Mi queratina es instantánea, no tiene formol ni amoniaco", señala la empresaria.



Acto seguido, explica el paso a paso para aplicar el tratamiento (ver video abajo), que consiste, en líneas generales, en lavar el cabello con un shampoo sin sal -otro de sus productos famosos-, aplicar el producto que denomina 'keratina', planchar el cabello a 450 grados y finalmente lavar y orear con secador.



El cabello de la mujer que se presta para la demostración queda completamente liso, lo que indicaría que el tratamiento sí funciona. En los comentarios de sus publicaciones varias mujeres aseguran que, en efecto, es efectivo.



En su video, Daneidy Barrera insinuó que hay una especie de persecución en su contra. "Desde que yo me metí con el Gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo. Lo que hice estuvo mal, pero yo soy un ser humano y tengo errores".



Se refiere a la destrucción a una estación de TransMilenio en 2019, delito por el cual pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo.



¿Pero existe tal persecución? Varios usuarios en redes sociales señalan que la reacción de la influencer es exagerada. De hecho, el creador de contenidos Nicolas Arrieta compartió una serie de fotografías y aseguró que "Epa Colombia sí tiene registro Invima" y que esa entidad aprobó el producto en el tiempo reglamentario.



Para muchos, no hay diferencia entre llamar a un producto 'queratina' o 'tratamiento alisador', que es la queja concreta de Barrera. "Para que un producto tenga un nombre tiene que tener un componente como Keratina hidrolizada, y demás vainas, no algo al 1 %. Sigue siendo la misma vaina, no una persecución", comentó Arrieta.

