‘Epa Colombia’ anunció que podría convertirse en la nueva presentadora del programa ‘lo sé todo’, caracterizado por ser un proyecto periodístico y de investigación en varios temas, como la farándula y el entretenimiento. También, la empresaria invitó a sus seguidores a que la ayudarán a conseguir este trabajo, que al parecer desea con muchas ganas.



La famosa influencer colombiana expresó por medio de su Instagram que se aproximaban muchos cambios en su vida, uno de ellos se relaciona con su emprendimiento de keratinas para el cabello, pues siente que puede sacar mucho más provecho si le cambia el enfoque que ha manejado desde la creación de su empresa.

A través de sus historias de Instagram reveló lo nuevo que viene para ella. Foto: Instagram @epa_colombia

También, le comentó a sus seguidores que se alejaría de las redes sociales, pues no es su prioridad ahora mismo y por ende, no subirá tanto contenido como siempre lo hacía.



Al parecer, la empresaria tendrá un nuevo propósito, porqué manifestó que estará apareciendo en un segmento del programa ‘Lo Sé Todo’, el que estaría enfocado en mostrar cómo es su labor con las mujeres de la cárcel ‘El buen pastor’, donde la bogotana está dictando cursos para que las mujeres aprendan sobre el tratamiento de cabello.

Haciendo entender, por medio de sus historias de Instagram, que si el segmento tenía éxito, podría hacer parte del grupo de presentadores que tiene este programa, invitando a sus seguidores a que compartan y reposten en redes todo sobre su labor como presentadora, para que las directivas de ‘Lo Sé Todo’ la tengan en cuenta.



“Si me va bien en el programa de ‘Lo Sé Todo’, voy a ser presentadora. Entonces de ti depende de que si me va bien en la entrevista pueda ser presentadora, y la voy a montar como presentadora en ‘Lo Sé Todo”, dijo ‘Epa Colombia’.

Posteriormente, empezó a subir varias de las historias de sus seguidores en las que manifestaban su apoyo incondicional a la creadora de contenido, con su nuevo sueño, que es ser presentadora.

