Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, sigue dando de qué hablar en redes sociales. Esta vez, le contó a sus seguidores que se realizará varios retoques en su rostro.



La empresaria e influenciadora ha recibido varias críticas por los procedimientos a los que se someterá, pues hace pocos días había emitido comentarios sobre las cirugías que se practicó Yina Calderón y afirmó que no se operaría más.

Los procedimientos que se realizará Epa Colombia

Por medio de sus historias de Instagram, Epa Colombia contó que entraría al quirófano a las 6 de la tarde de este martes 22 de febrero.



Según compartió, se hará los procedimientos de borde mandibular, rinomodelación, botox, mentoplastia e hilos tensores. Lo único que no intervendrá serán sus labios.



(Lea también: La Liendra revela cómo les robaron video íntimo y pide apoyo de seguidores)



En palabras más sencillas, la influenciadora se realizará procedimientos para definir su mandíbula y su nariz y otros para rejuvenecer su piel.



“Vamos con toda amiga. (...) Amor quedaré súper linda”, afirmó mientras compartía los procesos a los que se sometería.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea este video aquí).

La empresaria de keratinas también compartió su llegada al consultorio en el que le harán los procedimientos y compartió una fotografía de lo que parece ser el botox que le aplicarán en su rostro.



“Invierte en ti. Vale la pena”, escribió en la fotografía.



(Además: Camila Esguerra, de Ventino, responde a Taliana Vargas sobre el aborto)



Los seguidores de Epa Colombia están a la espera de que la mujer comparta más detalles sobre sus procedimientos y esperan saber si realmente se someterá a todos estos retoques o si solo se aplicará botox.



Otros fueron críticos con la mujer, pues hace un tiempo emitió fuertes comentarios contra Yina Calderón luego de que esta se operara para ser la barbie colombiana.



“No me voy a hacer más cirugías. No me voy a tocar más la cara o el cuerpo. Porque amiga, uno de ir a un lado y luego a otro lado, le deforman la cara”, aseguró Daneidy en aquella ocasión.



(Siga leyendo: Joven hizo prueba de ADN y develó secreto que su abuela se llevó a la tumba)

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea este video aquí).

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Olga Lucía Olarte: ¿quién era la esposa de Mario Hernández?

La mansión de Michael Jordan que nadie ha querido comprar en 10 años

J Balvin y su emotivo encuentro con su imitador en 'Yo me llamo'