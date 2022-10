‘Epa Colombia’ suele estar en el ojo del huracán por sus distintas polémicas y declaraciones en redes sociales. La creadora de contenido constantemente publica detalles de su vida y es abierta con sus opiniones y problemas.



Desde que terminó su relación con la futbolista Diana Celis, ‘Epa’ ha demostrado su amor por Karol Zamantha. A pesar de que la joven no es muy conocida, se sabe que habrían asistido juntas al colegio.



(Siga leyendo: Greeicy Rendón encantó a sus fans bailando frente a su hijo Kai).

Facebook Twitter Linkedin

Mensaje de 'Epa' a su novia. Foto: Instagram: @epa_colombia

Aunque la relación apenas empezó este año, ‘Daneidy’ ha evidenciado que el amor va viento en popa y que siguen más unidas que nunca. Tan solo unos meses después de confirmar el romance, Karol fue la pareja de la empresaria en la boda de Andrea Valdiri.



La influencer mostró hace unas horas que realizó otro gesto de amor para su novia. ‘Epa’ apareció en una fotografía con un tatuaje en su brazo del nombre de su pareja y la que sería la fecha de nacimiento. Además, publicó una tierna dedicatoria a su compañera.



(Más: Mario Ruiz hizo un tour por su lujoso apartamento).



“Te amo, mi amor. Gracias por apoyarme, por quedarte a mi lado. Sobretodo por aguantarme, no sé cómo lo haces”, escribió ‘Epa’ junto a una imagen de las dos.



El hecho ha causado decenas de comentarios en redes sociales. Algunos admiraron el gesto de amor y otros internautas aseguraron que es un error tatuarse algo permanente con las parejas. Hasta ahora, Daneidy Barrera no se ha pronunciado al respecto.

El incómodo momento que vivió ‘Epa’

Hace unos días ‘Epa Colombia’ se encontraba realizando una donación en el centro de Bogotá cuando vivió una escena particular. La influenciadora estuvo en las calles de la ciudad entregando tamales y bebidas a las personas en condición de indigencia.



(También: Mujer relata mala experiencia tras bichectomía: ‘La mejilla se iba a estallar').



Mientras se tomaba una foto con uno de los habitantes del lugar, el hombre sacó un frasco con una curiosa sustancia. Rápidamente se lo llevó a la nariz e inhalo el químico. La situación causó risas entre los presentes.



“¡Uy, no, mi hermano. ¡Así no! ¡Uy, no, cucho, era sin eso!”, expresó Daneidy Barrera mientras los demás le decían al hombre que “respetara”.



El contenido de la pequeña botella es desconocido, aunque muchos aseguran que se trataría de algún tipo de droga. La influenciadora incluyó el video en su publicación de Instagram, para mostrar lo bien que la pasó esa noche en la ciudad.

Más noticias

¿Miley Cyrus encontró el amor? Estaría saliendo con Maxx Morando

Yina Calderón reveló que no se baña hace dos semanas

Natti Natasha sorprendió a sus fanáticos bailando twerk en un yate

Apoyo masivo a Salomé, ex Factor X, tras incidente: 'Sí, me manché. Es normal'

Tendencias EL TIEMPO