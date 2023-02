Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia’, es una de las creadoras de contenido más mediáticas del país a causa de sus encontrones con la justicia colombiana, sus videos cómicos y obras de caridad que ha tenido con las trabajadoras de su empresa de keratinas.



La bogotana había estado alejada de las redes sociales estas primeras semanas del 2023, pero reapareció en la tarde de este martes 1 de febrero, para mostrarle a sus más de 5,1 millones de seguidores en Instagram el procedimiento estético al que se sometió para quitarse las pecas de su rostro.



“Más tarde te muestro mi cara, estén pendientes, que te voy a mostrar cómo queda mi cara. Que me la voy a quemar. Me voy a hacer un ‘Morpheus’, es un peeling”, dijo en una historia antes de entrar a realizarse el tratamiento.

Luego, mostró cómo algunos especialistas intervienen su cutis con algunas inyecciones que, según manifestó la empresaria, le provocaban bastante dolor: "Es anestesia amiga, para empezar, qué dolor. Es que amiga no sé por qué no me gustan las pecas, obvio mi novia me ama así, pero no me gusta", expresó.



“Llevo 2 años tratándome la piel y sí he visto el cambio. Porque, no solo me quita las pecas, me ayuda a afinar la piel para que me quede superlinda, cuando me maquillo”, agregó.



Según comentó la sesión se dividía en dos fases: la primera, para que la piel se ponga firme y “vital”, y la segunda, para limpiar, corregir imperfecciones y quitar las manchas; no obstante, durante la última etapa se le vio bastante adolorida, ya que debían quemar su piel.



Al final la creadora de contenido mostró cómo quedó su rostro, provocando la reacción de algunos internautas, quienes comentaron que “había quedado como un tómate”. De igual forma, la piel de la bogotana si se pudo notar un tanto hinchada y rojiza a causa de las quemaduras del procedimiento.



