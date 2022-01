Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colomba, criticó de nuevo fuertemente a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) porque, según ella, la están robando.



“Amiga, estoy atacada con la Dian. Me duele el alma”, mencionó en sus historias de Instagram, en la cual la siguen más de cinco millones de personas.

La empresaria de keratinas y productos capilares compartió la declaración de Impuesto sobre las Ventas (IVA) que diligenció ante el organismo estatal y que arrojó como resultado el pago de casi mil millones de pesos.



“Definitivamente la Dian me tiene muy aporreada. En cualquier momento salgo diciendo que me quebré con las keratinas”, afirmó y dejó escapar algunas risas.



Además, se mostró impresionada y añadió que en abril tendría que pagar otros 2.600 millones. “O sea, entre más venda, más plata me quitan”, enfatizó.

Este fue el documento que la empresaria compartió en redes. Foto: Instagram: @epa_colombia

Su declaración de IVA

De acuerdo con el documento que subió a redes, su empresa Productos Epa Colombia SAS tuvo cerca de 12 mil millones de pesos en ingresos netos durante el último periodo bimestral que comprendió los meses de noviembre y diciembre de 2021.



En paralelo, la empresa tuvo más de 2.400 millones en impuestos generados por operaciones gravadas. A ese monto se le descuentan otras sumas hasta llegar a los 995’ 937.000 pesos que debe transferirle a la entidad por el IVA que contempla la ley.



“Yo dije: ‘Voy a sacar toda la plata del banco y la voy a esconder en mi casa porque me la está robando la Dian’”, afirmó mientras sostenía algunos fajos con importantes cantidades de dinero.



Asimismo, parece que hizo referencia a sus encuentros pasados con políticos, pues dijo que de nada servía reunirse con “manes que dicen que te van a ayudar”.

Álvaro Uribe se reunió con Epa Colombia y publicó el video en redes hace algunos meses. Foto: Instagram: @epa_Colombia

“Ellos dicen: ‘Voten que vamos a bajar los impuestos’. ¿Qué? ¿Cuáles impuestos? Estoy tan atacada, amiga. Quisiera desaparecerme por unos buenos días, pero tengo dos o tres funcionarios preguntando por mí”, precisó.



“Ya no quiero ser amiga de Uribe, de Petro. Ya no quiero ser amiga de nadie”, concluyó.



Por último, hizo un corto video mostrando fajos de billetes mientras sonaba la canción ‘Rata de Dos Patas’, de la artista Paquita la del Barrio.



‘Quisieron decir que era evasora de impuestos’

Epa Colombia, de 25 años, se ha quejado en meses pasados de la Dian ante, según ella, la alta carga tributaria.



Por ejemplo, contó en julio de 2021 que funcionarios la visitaron directamente en su empresa para verificar “si es que yo era lavadora de dinero, si es que yo estaba evadiendo impuestos, si es que yo no estaba haciendo las cosas correctas para aplastarme”.



En aquel momento también debió transferir una millonada en impuestos y expresó que con la suma "hubiera podido comprar dos casas en mi barrio".



Vale decir que la Dian obliga, como contempla la ley, a declarar el IVA de forma bimestral a las personas o empresas que: tengan ingresos brutos superiores a 3 mil millones durante el año anterior, estén calificadas como grandes contribuyentes, realicen exportación de bienes y servicios o realicen operaciones exentas.

