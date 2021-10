Epa Colombia iba a reunirse con Petro antes que con Uribe: ¿qué pasó?

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, enfrentó duras críticas por su reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez el mes pasado. En las últimas horas, la joven empresaria reveló que, antes de dicha cita, iba a verse con el senador Gustavo Petro. Sin embargo, el encuentro no se concretó. Le contamos por qué.



En entrevista con el programa 'The Suso's Show', Barrera reveló que ella tenía una cita agendada con el senador Gustavo Petro antes de verse con Álvaro Uribe. Sin embargo, según dijo, perdió la cita con el precandidato presidencial.



Cuando Suso le preguntó a Barrera que cómo surgió el encuentro con el expresidente, la joven empezó diciendo que fue él quien le propuso que se vieran. Antes de seguir con su explicación, dijo: "primero, yo tenía una cita con Petro. Solo que yo no pude asistir a esa cita porque había muchísimo trancón y yo estaba muy estresada en mi empresa".



Ante la sorpresa del entrevistador, la empresaria dio más detalles: "Yo me iba a reunir con Petro antes que con Uribe el jueves. Y yo perdí la cita con Petro", dijo Epa Colombia.



Según dio a entender, como la reunión con el expresidente se agendó para un domingo -que habría sido el 5 de septiembre, día en que publicó el video junto a él- a las seis de la tarde, la creadora de contenido no tuvo inconvenientes para llegar.



"Yo tenía muchos nervios de ir, claro que sí, porque encontrarme con ese personaje...", afirma. Daneidy dijo que decidió ir a la reunión por la recomendación de una amiga, quien dijo que "Uribe es Uribe".



Según contó, Barrera le pidió a Uribe apoyar el emprendimiento en Colombia en su encuentro. También le dijo que tenía que ayudar a miles de personas en el país para que crezcan con sus empresas.

La popularidad de Epa Colombia pareció desestabilizarse luego de su reunión con Uribe. En su momento, la joven se pronunció mediante las historias de Instagram. Esto fue lo que dijo: "Yo sé que tú estás muy brava, amiga, pero estamos en un país donde no te brindan oportunidad, donde no te aseguran nada en tu vida y yo no quiero que tú toda la vida te quedes siendo empleada ni tampoco ganando un mínimo. Yo quiero tú montes empresa, salgas adelante y luches, solo que estamos en un país donde no te dan garantías".



Y luego agregó: "Espero me entiendas, amiga, que lo hice por Gerardo, mi familia, por tantos ataques, amiga, porque yo sé que tú me apoyas demasiado, siempre lo has hecho. Desde el principio he contado demasiado con tu apoyo y tu apoyo a mí me ha servido mucho, pero me aplastaban muchas entidades y un día yo me podía levantar sin empresa y yo no quería quedar fracasada en Colombia".



Barrera confesó que, desde su encuentro con el expresidente, la habían insultado no solo en redes, sino también en la calle.

Desde dicha reunión, hace poco más de un mes, las acciones y publicaciones de Daneidy Barrera no han dejado de convertirse en tendencia en redes sociales: primero, lanzó dinero desde un helicóptero y fue comparada con Pablo escobar. Días después, protagonizó un beso con la actriz Lina Tejeiro, lo que habría causado que su pareja la bloqueara.



