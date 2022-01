Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y su novia, la futbolista Diana Celis, han hecho en los últimos días algunas declaraciones que llamaron la atención de sus seguidores.



La jugadora de Santa Fe y la empresaria mantienen una relación sentimental desde hace seis años. Sin embargo, ambas han dicho que se están dando un tiempo, por lo que desde hace varios días no comparten fotografías juntas.

La noticia llegó poco después de que la misma Celis dijera en redes sociales que en sus planes a futuro estaba tener un hijo con ‘Epa’.



“Yo le propuse a ella que tuviéramos un hijo porque a mí me encantan los bebés. Los amo. Le dije que le pagaba todo el procedimiento para que lo tenga en su pancita” aseguró.



A pesar de eso, Epa Colombia compartió un video en sus historias de Instagram en el que asegura que Celis le pidió que se dieran un tiempo: “Yo siento, amiga, que ella está loca, igual que tu novio, que tiene problemas. Ay no, por la garrita que vamos a salir adelante. No, yo cuando me enamoro, amiga, yo para el amor no la doy”, dijo.



(Más noticias: Diana Celis, novia de Epa Colombia, revela el plan para tener un bebé).

Tras la ola de comentarios y reacciones de los seguidores de ambas, Celis se pronunció sobre el tema.



“Primero, sí, nos dimos un tiempo. Segundo, no fui yo la que le pedí tiempo a ella, fue ella la que me lo pidió a mí. Y tercero, no obligo a nadie a estar a mi lado, simplemente ella me conoce, estoy con ella desde hace mucho tiempo, sabe quién soy y yo también sé quién soy, la clase de mujer que soy. Pues nada, si ella necesita tiempo, se lo voy a dar”, dijo la futbolista en sus historias de Instagram.



(Lea también: Epa Colombia dice que políticos la están buscando: 'me han ofrecido dinero').



Así las cosas, ambas coinciden en que se están dando un tiempo, lo que no significa que la relación esté terminada del todo, pero no es claro cuál de las dos fue la que tomó la decisión.



Los seguidores en redes también se encuentran confundidos. Algunos dicen que creen más en la versión de Celis que en la de ‘Epa’, a otros les sucede al contrario, pero el tema no está esclarecido hasta el momento.

