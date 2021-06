Epa Colombia se defiende de acusaciones de racismo

El emprendimiento de keratinas de Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, cada vez obtiene mayor popularidad, sin embargo, no ha estado exento de ciertas polémicas.

En esta oportunidad, la ‘influencer’ le respondió a quienes la acusan de usar únicamente a mujeres afro para promocionar sus productos de alisado capilar.



Mediante sus historias de Instagram, un seguidor le preguntó: “¿Por qué pones gente de raza negra en las keratinas?”.



Ella aprovechó para corregirlo al decir que “no se llama raza negra, se llama raza afro y ellas siempre me buscan a mí porque quieren cambiar su look, les parece que tengo un muy buen producto, pero a mi perfil monto todo tipo de cabello”.

Vale recordar que, hace unos meses, uno de sus videos promocionales causó controversia, debido a que aparecía una mujer afirmando que gracias al producto de Epa Colombia obtuvo “un cambio que me ha devuelto la dignidad”.



En ese momento hubo quienes le sugirieron a Barrera que cambiara de publicista o community manager porque estaba enviando un mensaje erróneo al sugerir que el cabello afro no era digno.



De hecho, muchos de sus seguidores indicaron que ese cabello es sinónimo de identidad.

Aunque en medio de la polémica también hubo gestos aplaudidos por los internautas.



Hace unos días, por ejemplo, Epa Colombia lanzó varias promociones, que incluyen el regalo del shampoo y el acondicionador de su línea de productos capilares, con el objetivo de llevar ayudas a Tumaco y Chocó.



“Si me compras muchas keratinas de niña todas mis ganancias serán para el Chocó y Tumaco porque yo sé que son personas que lo necesitan. Solicitaré a la Policía Nacional que me dé un avión de ayuda humanitaria porque me voy con todas las ganancias de keratina”, aseguró.

Amiga, llevaré ayuda humanitaria a Choco y Tumaco gracias a ti! pic.twitter.com/ZcShJ1T8tf — Epa Colombia (@EpaColombia1) June 7, 2021

