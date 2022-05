La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', habló a través de sus historias de Instagram acerca de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el día de ayer, 29 de mayo.



En una de las historias, dijo que su novia Karol Samantha, con quien confirmó su relación a principios de abril, hablaba todo el día sobre el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



"Desde esta mañana que me levanté, mi novia me dijo que Petro, pero amiga, que Petro y que Petro. Ay, linda, tú sabes yo como soy. Y que amor, ¿te sientes feliz?", dijo 'Epa Colombia' entre risas en un video.



Karol Samantha apareció en el clip y solo asintió a la pregunta de su pareja.



"Ay, amiga, ¿qué novia Dios me trajo, amiga?", agregó la empresaria.



Acerca de las elecciones presidenciales, 'Epa Colombia' no reveló por quién votó. Sin embargo, afirmó: "El cambio está en ti. Si tú cambias, todo cambia. Amiga, mira, yo cambié, tengo un maravilloso 'pent-house' ", aseguró mientras mostraba su residencia.

Cabe resaltar que la influenciadora recientemente habló un poco sobre los candidatos y dijo que Gustavo Petro la "dejó botada".



"Yo llevo en la buena a Petro, yo quiero que sepan que en la mala no lo llevo, pero es que él me dejó botada, cuando la Fiscalía me iba a meter a la cárcel, me dejó botada”, aseguró.



Gustavo Petro alcanzó la mayor votación en la primera vuelta, con 8'527.421 votos, y se disputará la Presidencia con Rodolfo Hernández, quien alcanzó un total de 5'952.724, la segunda cifra más alta de la contienda electoral.



