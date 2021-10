El beso de 'Epa Colombia' y Lina Tejeiro, ¿una estrategia publicitaria?

'Epa Colombia' es uno de los personajes públicos que más ha dado de qué hablar en redes sociales debido a diversas polémicas que ha protagonizado. En esta ocasión, sus seguidores quedaron sorprendidos por las imágenes de un beso con Lina Tejeiro.



Este domingo, la propia 'influencer' publicó el video en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Amiga, cumplí mi sueño". Todo sucedió en la noche del sábado 9 de octubre, cuando la reconocida actriz celebró su cumpleaños número 30.



Al comienzo hubo un cruce de palabras sobre el número de personas que podrían ver la grabación. "A mí me siguen ocho (millones), a mí me siguen más que a usted", mencionó Lina Tejeiro, haciendo referencia al número de sus seguidores en redes sociales. Ante eso, Daneidy Barrera ('Epa') respondió: "Pero a mí me están viendo más que a ti". "¿Quién dice, amiga?", cuestionó la actriz. "No se ataque, ya sabe, diga si sí o no", enfatiza 'Epa'.



En ese momento, Tejeiro le dijo: "Usted se muere que yo la bese" y la besó. Así sucedió dos veces más entre las dos mujeres.



Junto a ellas estaba Aida Victoria Merlano, una de las creadoras digitales que asistió a la fiesta, al igual que otros 'TikTokers' e 'instagramers', como Camilo Triana, Karen Sevillano, 'lajesu', 'eljesuu', Sofía Castro, y cantantes, presentadores y actores, como Alejandro Riaño, Laura de León, Mabel Moreno, Pitizion, Mike Bahía, Greeicy, Danny Marín, Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, Marcela Reyes, Marilyn Oquendo y Salomón Bustamante, detalle que no pasó desapercibido ante los ojos de los usuarios.



Sin duda, se trató de un evento que reunió a los creadores de contenido más relevantes del país y con mayor alcance en sus publicaciones. Para muchos usuarios, además del motivo central, que era la celebración del cumpleaños de Lina Tejeiro, la reunión social se entendió como una noche de relaciones públicas y mercadeo en vivo.



Si solo se tomara el video subido por 'Epa Colombia', que acumulaba hasta el mediodía del domingo más de un millón de vistas, se podría entender un objetivo implícito: que las redes sociales y los medios de comunicación hablen del suceso.



Y no es para menos, las audiencias de las dos representan casi 13 millones de usuarios (4,6 de ‘Epa Colombia’ y 8,3 de Lina). Si se le suma cada historia compartida por cada famoso que asistió y las publicaciones relacionadas al tema, la cifra se eleva y logra que el tema llame la atención en varios nichos de audiencias en países de la región.



'Pero que hablen'

En el mundo de los influenciadores digitales no es nuevo el tema de crear polémicas para estar presente en el top of mind de las personas. Incluso, es una estrategia que ha sido adoptada por marcas y celebridades desde hace décadas. Un claro ejemplo son los 'realities' de televisión o los cantantes que hace tiempo no han sacado música y se involucran en escándalos.



Cuando 'Epa Colombia' comenzó a posicionarse en el país, repetía una frase de forma constante: "Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen", algo que podría definir su estrategia digital. Tanto ella, como otras personas como La Liendra, Yina Calderón, Manuela Gómez, Yeferson Cossio, entre otros, han logrado acaparar los titulares de medios digitales este año. La forma: a través de acciones que resultan polémicas para un sector de la población, pero que pueden ser aplaudidas por otros.



Por ejemplo, en días anteriores, 'Epa Colombia' fue tendencia en redes al publicar una grabación en las que lanzaba dinero desde un helicóptero que sobrevolaba por Cundinamarca.

Epa Colombia en frente del helicóptero desde donde lanzó billetes.

Su acto, calificado como 'excéntrico' por algunos usuarios, encendió las alarmas de otras celebridades. El actor Diego Trujillo, por ejemplo, cuestionó el origen de esos billetes 'voladores'. En su cuenta de Twitter, dijo que no entendía "cómo vender keratinas daba lo suficiente como para lanzar dinero por la ventana de un helicóptero".



Las palabras de Trujillo llegaron hasta los oídos de la mujer, quien no dudó en responderle e incluso le dedicó la canción ‘Rata de dos patas’ diciéndole: “Toma ahí, Diego. Maldito criticón".



Daneidy Barrera había anunciado en días anteriores que había sido invitada al cumpleaños de Lina Tejeiro. De hecho, presumió joyas de oro mientras buscaba el regalo para la actriz. Así pasó con otros de los famosos que asistieron al evento del sábado. Varios de ellos les compartieron a sus audiencias los preparativos y detalles de la celebración.



Está claro que el conocido 'Jet-Set colombiano', que se reconocía en fotos de famosos en eventos publicadas en revistas de entretenimiento, migró a las plataformas digitales. Ahora, los eventos, el 'lobby' y las alianzas dependen de las redes sociales y las marcas personales. Cada vez más, el mercadeo de influenciadores cobra relevancia.



