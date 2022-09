‘Epa Colombia’ está nuevamente en el ojo del huracán tras sus declaraciones en contra de otro creador de contenido. Esta vez se trata del bogotano, Nicolás Arrieta, que suele referirse a las empresas de Daneidy.



Arrieta se hizo conocido hace muchos años en su cuenta de Youtube. En la actualidad, suele utilizar sus videos para expresar sus opiniones sobre otros influenciadores del país. También ofrece un espacio para publicar denuncias y quejas de sus seguidores.



En el pasado, ha comentado sobre las keratinas de ‘Epa’. Estos productos han sido polémicos luego de que se conocieran decenas de denuncias sobre su calidad. Algunas usuarias aseguraron que se les cayó el cabello o presentaron otro tipo de problemas luego de aplicarlo.



Ahora ‘Epa’ salió a hablar sobre las declaraciones de Nicolás Arrieta y las críticas a su empresa de peluquerías. Este jueves 8 de septiembre, apareció en una transmisión con ‘WestCOL’, un reconocido streamer del país.



La empresaria afirmó que no gustaba de Arrieta y que tenían una mala relación. Según lo que contó, las acusaciones del bogotano le han ocasionado pérdidas y han evitado nuevas ventas de sus productos.



“Un ‘man’ que me cae re mal, que lo llevo en la re mala… . No es que me caiga mal, pero es re sapo. Se mete en todo, con los problemas de todos, el man se pasa. Es muy grosero, ya se pasa como a destruir. Métase con la ‘Epa Colombia’, con Daneidy Barrera Rojas, pero meterse con mi empresa. En mi empresa muchas personas dependen de mi maravilloso producto, yo no le tolero eso, eso no se hace”, manifestó ‘Epa’.



Daneidy explicó que los problemas con sus compradores los maneja ella internamente. Pero que no hay necesidad de contarlos en redes sociales, como lo hace Nicolás Arrieta. La creadora de contenido expresó que no le gusta que critiquen su emprendimiento.

La respuesta de Nicolás Arrieta

Tras las fuertes declaraciones de Daneidy, el bogotano no se quedó callado y decidió contestar en sus redes sociales. Arrieta le recordó a ‘Epa’ su pasado y trajo a colación algunos de los delitos y escándalos en los que ha estado la influenciadora.





“Que ‘Epa Colombia’ está hablando de mí. Yo no acepto que la gente que tiene investigaciones por lavado de activos, me diga algo. Primero, respóndele a la Fiscalía… Yo soy legal ‘bro’, yo no he lavado plata, soy una persona decente, una persona de bien. ¿Te molesta que te denuncien por ser una criminal, presuntamente? Ah, no. Sí estás condenada”, señaló Arrieta.



El creador del contenido también se burló del coeficiente intelectual de Daneidy. Según él, la empresaria no es lo suficientemente inteligente para terminar el colegio. Incluso, la retó a leer una página de un libro en vivo, en frente de sus seguidores.



“Lo que dice ‘Epa Colombia’, en la transmisión de ‘WestCOL’, es que yo le dañaba el negocio. Yo no fui, fueron las personas que te compraron tus productos, dijeron que estaban defectuosos, que tú no les estabas respondiendo. Y también lo de tus escoltas, amenazando a la gente… Yo jamás quiero dañar el negocio de alguien”, concluyó.



Nicolás Arrieta añadió que su objetivo no era crearle problemas a Daneidy o a sus trabajadores. Además, anunció que apoya los emprendimientos de muchas personas y admira el trabajo duro detrás de las empresas.

