La tarde de este miércoles, Epa Colombia reveló que Gustavo Petro la estaría buscando para pactar un encuentro. De acuerdo con lo que mencionó en sus historias de Instagram, el precandidato presidencial quiere reunirse con ella y que sean "amiguitos".

"Amiga, te tengo que contar un chisme, siéntate ahí. Petro me dijo que nos reuniéramos, que nos sentáramos a hablar él y yo y que fuéramos amiguitos", aseguró la empresaria, quien bromeó diciendo que le daba miedo que el líder del Pacto Histórico se quedara con su empresa.

"Amiga, a mí me da miedo dejarle a Petro mi empresa, o sea, a mí me da mucho miedo que Petro quede presidente y mi empresa dónde queda, amiga. ¡Eh!, mentiras", decía la creadora de contenido en medio de risas.



Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la 'influencer', también compartió los pantallazos de la conversación, al parecer, con María Antonia Pardo, exjefe de comunicaciones de Gustavo Petro.

Captura de las historias de Instagram de Epa Colombia. Foto: Instagram: @epa_keratinas100k

Según las imágenes, Pardo le mencionó a la exnovia de Diana Celis que el aspirante a la presidencia está interesado en conocerla y hacer su primer Instagram Live con ella. Aunque en el chat no se evidencia la fecha en la que pudo darse la conversación.



"Lo ideal es que te reúnas con todos, no solo con Petro, con Galán, con De la Calle, con Francia, etc. Así le bajas al escándalo", le habría aconsejado Pardo a Epa Colombia.



La empresaria se tomó el tema con gracia, pero expresó que no necesita de nadie para salir adelante y que está enfocada en su trabajo.



"Me quieren coger pa un lado y pa otro... Ni Petro, ni Uribe, ni el que sea me da de comer, lo que me da de comer son mis keratinas, la mejor keratina de Colombia", concluyó.



