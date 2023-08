'Epa Colombia' es una de las creadoras de contenido más controversiales del país por las cosas que dice y hace. En los últimos meses, la bogotana sorprendió a sus seguidores al comentar que ya estaba lista para ser madre con su actual pareja, Karol Samantha.

Asimismo, comentó que para lograr su objetivo ya estaban realizando un tratamiento para poder quedar embarazada a través de la inseminación artificial. Recientemente, 'Epa' estuvo en el programa 'Desnúdate con Eva Rey' y ahí reveló que quería tener una hija que se llamará Dafne Sámara.



También, confesó que ha recibido muchas críticas por qué decidió elegir el esperma de un banco en Estados Unidos.







“Yo quise la esperma de un banco estadounidense, aunque me han juzgado mucho por la raza caucásica, pero se le dice así, entonces me han juzgado demasiado y me dicen ‘y por qué no tuvo una esperma o un donante de aquí de Colombia’ y yo digo ‘no muchas gracias’”, contó.

Otra de las críticas que suele recibir es por qué no hace este proceso naturalmente con un hombre, pero ella ha dicho que su pareja es una mujer y no tiene por qué tener un hombre al lado para cumplir su sueño de ser madre.







En medio de su conversación, la periodista española le preguntó cuánto costaba un procedimiento de inseminación artificial. “Este proceso vale alrededor de unos 200 millones de pesos”, aseguró.



Por último, le preguntaron si ella quería tener más hijos. “Sí, he pensado más adelante tener otros dos, pues yo sí quiero tener como 2 o 3 niños… El riesgo es bastante alto, porque se pueden pegar, pueden salir deformes, entonces yo prefiero primero uno y a los 2 o 3 años el otro, que sean así seguidos para ya después decir ‘ya no más’”, concluyó.

Karol Samantha es la pareja de la empresaria. Foto: Instagram: @epa_colombia

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

