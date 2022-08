La influenciadora trans Yoli Álvarez, quien se hace llamar la ‘Barbie colombiana’, armó un revuelo al contestar una pregunta que le hicieron en redes sociales: “¿Epa Colombia lava dinero?”.

Sin pensarlo dos veces, contestó: “Esta pregunta se la han hecho ustedes, los medios… Se la han hecho hasta el perro y el gato. Todos”.



Aseguró en video que antes no sabía muy bien a qué se refería el término ‘lavar dinero’; creía, en su ingenuidad, que correspondía a fabricar billetes falsos. Sin embargo, se asesoró de abogados y cree que en el tiempo compartido con su examiga evidenció supuestos malos actuares en el manejo del negocio de keratinas.

“Por lo que yo viví, por lo que soy de testigo, por lo que escuché, por lo que veía, por todo lo que yo sé en el tiempo que estuve con ella, puedo decir que sí (ha lavado dinero)”, sentenció.

Epa Colombia. Foto: Redes sociales.

La defensa de Epa Colombia

Ante la polémica suscitada, Empire House, una agencia de publicidad que tendría a cargo el manejo de redes sociales de Daneidy Barrera Rojas, contactó a Álvarez vía telefónica para hablar del tema y publicó la llamada en redes.

- ¿Por qué saliste diciendo eso de Epa? -cuestionó un hombre al teléfono.



- Porque es verdad -respondió la influenciadora.



- Tú sabes que no es verdad. Epa no trabaja con narcotraficantes. O dime ¿qué narco trabaja con Epa? Lavar dinero es lavarles a los narcotraficantes, a personas que trabajan con drogas y necesitan legalizar dinero.

En cambio, ‘Barbie’ le hizo saber al sujeto que, para ella, lavar dinero significa “evasión y fraude (de impuestos)”. La persona en representación de Empire House confrontó a la creadora de contenido; aseguró que sus palabras surgieron por un resentimiento pasado con la empresaria de productos capilares.

La Barbie colombiana y Epa Colombia. Foto: Redes sociales.

“Te sientes tan dolida con ella porque no te dio dos millones de pesos. ¿Dónde te consigno seis millones de pesos ya? Te los regalo. Y explicas que ya sabes qué es lavar dinero y que Epa no lo hace. (…) Ella no lo hace, eso es falso”, sostuvo.

Según se ve en la grabación de la llamada compartida, habría sido una conversación de unos diez minutos. Sin embargo, Empire House solo compartió unos cuantos fragmentos.



“Lleva un año con odio en su corazón, inventando y manipulando todo para llamar la atención y hacerle daño a una persona que siempre le ayudó. Cuando dejó de hacerlo, se convirtió en su peor enemiga”, comentó la agencia de publicidad.

'¿Por qué la quieres destruir?'

La ‘Barbie colombiana’ le hizo saber al hombre que tenía pruebas y testimonios para respaldar sus acusaciones: “Daneidy creyó que yo era como las demás personas que insultaba. (…) Por eso es que ahora la ando destruyendo de a poquito”.

- ¿Por qué la quieres destruir? -le cuestionó el sujeto.



- Porque me da la gana -concluyó la mujer, quien reside fuera de Colombia.

Epa Colombia no se ha pronunciado sobre los recientes señalamientos que empañan su empresa, de la cual se ha enorgullecido por ser un ejemplo de emprendimiento. Eso sí, desde tiempo atrás, la bogotana ya se había referido a acusaciones similares.

“Estoy muy agradecida y te voy a decir algo: cualquier persona puede venir a investigar mi empresa, a mirar que todo se está haciendo bien. Yo compro con IVA, yo vendo con IVA, yo todo lo tengo al día, amiga. Puedes visitarme, yo no estoy siendo ninguna lavadora de plata, estoy haciendo las cosas bien porque he trabajado y salí adelante. Lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado, amiga”, enfatizó en un video pasado.

