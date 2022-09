'Epa Colombia’ está en el ojo del huracán desde que ‘La Barbie’ la acusó de lavado de dinero. Tras las declaraciones y los mensajes de ambas partes, Daneidy anunció que la están investigando por el supuesto delito.



Hace unas semanas la influenciadora ‘La Barbie’ encendió las redes sociales cuando señaló a ‘Epa’ de cometer crímenes para enriquecerse ilícitamente. La mujer incluso indicó que estaba recibiendo amenazas para que guardara silencio.



En el escándalo también intervino la DJ Yina Calderón para dar su opinión sobre el tema. Por su parte, Daneidy habló a los pocos días y desmintió todas las afirmaciones de ‘La Barbie’. La empresaria expresó que se trataba de mentiras causadas por la envidia.



Ahora, ‘Epa’ volvió a referirse a la controversia en una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram. La creadora de contenido apareció en un video desde un parque cercano a su apartamento en Salitre, en Bogotá.



Vestida con una blusa rosada, la empresaria empezó hablando sobre sus lujos y extravagancias. Incluso mostró imágenes del equipo de escoltas que la acompañaban.



En su reflexión aseguró que ha trabajado duro para llegar a donde está y que declaraciones como las de ‘La Barbie’ solo le hacían daño. La influenciadora también confesó que se ha quedado sin amigos.



“La gente es tan envidiosa que no encuentran cómo pisotear. Por eso te digo que nunca nunca te vayas a dejar derrumbar. Amiga, quiero que emprendas y quiero que saques tu negocio adelante. Hay días buenos y malos, lo importante es que luches por salir adelante y por sacar a tu familia, a tus hijos adelante”, expresó Daneidy.



‘Epa’ se mostró conmovida mientras contaba su historia de superación y animaba a sus seguidores a emprender. La mujer señaló que su vida es un ejemplo para los que quieren salir adelante y mejorar su situación.

La visita de la Dian

Según lo que dijo, en la mañana de este jueves la Dian llegó a uno de sus negocios para realizar una inspección. Esta no sería la primera vez que la entidad le sigue la pista a la bogotana.



“La Dian me venía molestando, ya había ido a mis bodegas, a mis peluquerías, y vio que todo salió muy bien. Yo estaba esperando que dijeran que todo salió bien, pero eso no lo van a decir”, manifestó Daneidy.



Daneidy estaba en su casa cuando le informaron de la investigación a su empresa. La mujer relató que observó todo por las cámaras de video pero que siente confianza de que no encontrarán nada fuera de lugar.



“Me visitó la Dian. Vino la inspección de lavado de activos a investigarme. Yo sé que todo va a salir muy bien… Cuando llegó la inspección de lavado de activos, muy temprano, y vi las cámaras de mi empresa, dije: ‘Dios mío’. Mire lo que hace una persona”, afirmó la ‘influencer’.



‘Epa Colombia’ manifestó que hay que escoger muy bien sus amistades para evitar malentendidos como el de ‘La Barbie’. Añadió que algunas personas siempre critican a los que vienen desde abajo.

'Epa Colombia' hizo parte de la celebración de los cincuenta años de 'Sábados Felices' Foto: Caracol Telvisión

