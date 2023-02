Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, y Diana Celis tuvieron una de las relaciones más mediáticas de la farándula nacional. La empresaria de keratinas, quien sostuvo un noviazgo con la futbolista por alrededor de seis años, anunció su ruptura en febrero de 2022.



“Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola (...) Fui una persona increíble, di lo mejor de mí. No tengo que salir a hablar nada malo, al contrario, agradezco por lo vivido”, fueron las palabras con las que la influenciadora dejó al descubierto su separación con la jugadora profesional.

Tan solo unos meses después, en octubre de 2022, la ruptura de la pareja sumó un nuevo capítulo: Diana Celis demandó a ‘Epa Colombia’ ante un juzgado de familia de Bogotá para recuperar lo que, según ella, le correspondía por haber vivido por más de cinco años bajo el mismo techo con la empresaria.

La pareja anunció su ruptura a inicios de 2022. Foto: Instagram: @diana.celis5

El proceso judicial que adelantó la futbolista para que se declarara la unión marital de hecho y se liquidara la sociedad patrimonial llegó a su fin a finales de octubre, luego de que ambas llegaran a una conciliación. Así lo confirmó la firma Torrás Abogados S.A.S, que ejercía la representación legal de Celis. Aunque no se dieron muchos detalles con respecto al acuerdo, lo cierto es que han llegado recientemente, de la mano de ‘Epa Colombia’.

¿Cuánto le dio ‘Epa Colombia’ a Diana Celis tras la separación?



En el comunicado que emitieron los apoderados de Celis, en octubre pasado, manifestaron que las partes llegaron a un acuerdo amigable para liquidar la sociedad patrimonial, luego de que se reconociese no solo la existencia de una relación familiar, sino también el pago de derechos que le asistían a la futbolista.



En ese orden de ideas, por haber conformado una relación permanente por más de dos años, surgió una sociedad patrimonial en el que correspondería “en proporción de un 50 por ciento de los gananciales para cada una”, señaló el grupo de abogados en su momento.

Si bien la cifra exacta a la que llegaron durante la conciliación no fue revelada, unos cuantos meses después, los detalles han salido a la luz por cuenta de Daneidy Barrera. Por medio de su cuenta de Instagram, la empresaria de keratinas decidió contestar a una de las preguntas de sus seguidores y, en medio de su respuesta, reveló la millonada que por ley tuvo que ceder a su expareja.

Ante la pregunta “¿Ya viste la nueva novia de Diana?”, la empresaria respondió: “Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor”.

Sin embargo, Barrera no quiso quedarse ahí. Todo lo contrario, fue un poco más lejos al detallar la cifra que tuvo que darle a Celis tras la separación.



“Una ex muy afortunada, de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga”, concluyó ‘Epa Colombia’ ante la cámara.



Unos días después de que se conociese la demanda interpuesta por Celis, la influenciadora salió a pronunciarse en sus redes sociales. Como de costumbre, lo hizo en una dinámica de preguntas y respuestas en la que aseguró que la futbolista se quedó con dos motos Ducati, los apartamentos del Olaya, el de Bochica, una casa en el Restrepo, en Bogotá, un carro y cerca de 500 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Daneidy y Diana duraron alrededor de seis años juntas, pero terminaron su relación en 2022. Foto: Instagram: @diana.celis5

Ante estas declaraciones de su expareja, la deportista profesional no quiso quedarse callada y, por redes sociales, dejó en claro que la empresaria no le había dado nada. Al menos, no hasta que inició el proceso por la sociedad patrimonial.



“Daneidy a mí no me había dado nada, absolutamente nada, sino hasta después de que le puse la demanda (...) Es más, el apartamento de Bochica lo compré yo y las motos son mías, y eso siendo mío, tampoco quería dármelo”, expresó Celis meses atrás.



Daneidy y Diana se conocieron cuando ambas estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena. Aunque fueron compañeras por 3 años, su noviazgo inició en el 2016 y finalizó, en medio de rumores de infidelidad, en febrero del 2022. Pocos meses después, la futbolista presentó la demanda.

